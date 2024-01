«Una città che ignora gli anziani» 

La città invecchia, lo dicono i numeri. Stando agli ultimi dati Istat, ogni 100 giovani ci sono 200 anziani. Sono sempre di più gli over 65, per la maggior parte pensionati, che trascorrono parte del loro tempo, nelle piazze e nei parchi della città.

Una fascia di popolazione che ogni giorno deve però fare i conti con la mancanza di servizi: dalla questione della mancanza di centri per loro, fino ad arrivare all’impresa impossibile di cercare di prenotare le visite mediche nelle strutture pubbliche.Basta parlare con loro, con questi anziani, spesso costretti anche a vivere soli, per rendersi conto di quello che vorrebbero e di quello che invece non hanno.

In piazza

In piazza IV Novembre, nonostante il freddo, c’è il solito gruppo che gioca a carte in un tavolo improvvisato. Un’immagine che racconta molto. «Cosa offre la città per gli anziani? Diciamo molto poco» commenta Salvatore Congiu 71 anni. «Basta guardare dove siamo. Abbiamo anche raccolto centinaia di firme per chiedere uno spazio, un circolo per potere almeno riunirci». In realtà però, i loro appelli sembrano essere stati ascoltati. Domani infatti proprio in piazza IV Novembre sarà inaugurato un nuovo centro socio-educativo dove troveranno spazio, tra l'altro anche attività ludico ricreative per gli anziani.

Di una cosa sembrano tutti convinti: si stava meglio prima. Quando c’era una sede dove si organizzavano laboratori e si giocava a bocce e quando si organizzavano le gite in pullman. «Mia sorella sta a Olbia e lì il Comune organizza sempre delle gite, lo fanno anche nei paesi» dice Alfredo Picci 70 anni, «qualcosa ancora lo fa l’Università della terza età ma quello ovviamente è per gli iscritti. Lo dovrebbe fare il Comune, penso a come sarebbe bello. Non dico sempre ma almeno una volta ogni tanto, ad esempio quando hanno fatto le Cortes Apertas in Barbagia, potevano organizzare dei viaggi».

Salvatore Sarritzu 71 anni rimpiange, «una bella sala da ballo dove andare con mia moglie. Sono andato a Sassari e lì ci sono, lì ci sono tante cose. Sarebbe molto bello, le sale da ballo sono luoghi di socializzazione anche per fare nuove amicizie. Invece dove siamo? Qui buttati in piazza, sotto il sole cocente d’estate e sotto la pioggia d’inverno».

Il nodo sanità

Tema caldo è anche quello della sanità. Prenotare le visite spesso è un’impresa impossibile con liste d’attesa non di mesi ma a volte anche di anni. «E se sei fortunato, per così dire» racconta Luigi Mallò 73 anni, «magari ti danno l’appuntamento in un posto lontanissimo, tipo a Oristano e come ci arrivi se non guidi più o sei malato? Sono cose assurde. Non c’è nessun riguardo per noi anziani». Tanto che, aggiunge, «sei costretto ad andare a fare le visite in privato spendendo tutta la pensione».

Ma a mettere in croce gli anziani , e non solo, è anche la viabilità. «Non ci sono strisce pedonali sufficienti», evidenzia Vincenzo Ruggeri 71 anni, «quando ti sposti a piedi c’è sempre il rischio di essere investito. Ci vogliono i dossi e poi i dissuasori per non fare parcheggiare nelle isole pedonali».

