«Una città bellissima e molto accogliente» 

«Sono rimasta sinceramente colpita dalla professionalità dei colleghi. Mi avevano parlato di una Questura molto ben organizzata, ma la conferma sul campo è stata persino superiore alle attese». Così Rosanna Lavezzaro, da febbraio questore di Cagliari, in visita nelle Redazioni de L’Unione Sarda, Videolina, Sardegna 1, Radiolina e unionesarda.it, accolta dal direttore delle testate giornalistiche, Emanuele Dessì. Torinese, dopo 24 anni nella città piemontese, Rosanna Lavezzaro è stata questore a Vercelli, Novara e Rimini, prima dell’arrivo in città. «Sono stata spesso in Sardegna, soprattutto nel centro sud, da turista. Cagliari è una bellissima città: il centro storico, la spiaggia. È una città accogliente, con persone affidabili, rispettose delle regole». «Molto mi piacerebbe far crescere la percezione di sicurezza tra i cittadini». Il questore Rosanna Lavezzaro è stata accompagnata dal vicequestore Maria Bonaria Angius.

