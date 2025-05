«Una città bella per chi ci vive» 

A 48 anni Emiliano Fenu è il più giovane tra i candidati alla prossima carica di sindaco di Nuoro, ma con alle spalle l’esperienza di un parlamentare (in carica) e una coalizione ampia. Ieri ha lanciato la sua campagna elettorale alla guida di sette liste del centrosinistra e dell’area progressista, con 145 candidati consiglieri. L’obiettivo è chiaro: invertire il declino della città e restituirle attrattività, vivibilità e futuro.

Città attrattiva

«Nuoro deve tornare ad attrarre, prima di tutto chi ci vive», ha dichiarato Fenu presentandosi come rappresentante di un progetto nato «con passione, rispetto dei tempi e condivisione reale». Sulla candidatura spiega: «Inizialmente pensavo al ruolo da consigliere, dando la disponibilità anche per la guida della città. Alcuni partiti hanno aderito subito, altri hanno chiesto un confronto: alla fine, abbiamo costruito una convergenza solida» ha rassicurato.

Il programma

La sua idea di rilancio della città è: «tanti giovani se ne vanno. La città è bella, la strategia per rendere Nuoro attrattiva, è prima farlo per chi ci abita e poi per chi potrebbe sceglierla». Contro il declino demografico e sociale, propone interventi sulla qualità della vita, a partire da sanità, scuola, formazione e spazi pubblici. «La sanità è competenza regionale, ma il Comune deve far sentire la sua voce». Un altro pilastro è la formazione: «Dobbiamo completare il campus universitario all’ex Artiglieria e creare un polo di formazione negli immobili pubblici inutilizzati». Per questo, propone di potenziare le Officine Municipali e creare spazi di coworking per nomadi digitali. E non manca l’attenzione alla bellezza e vivibilità urbana: «Nuoro è bella, e dobbiamo ricominciare a dircelo». Lo sport, per Fenu, dev’essere «un diritto e non un lusso». Altra priorità, la lotta alla solitudine. «Non riguarda solo gli anziani. Serve ricostruire legami, sostenere iniziative come la baby sitter o la badante di quartiere e riattivare i comitati di quartiere».

Le priorità

Sul fronte delle opere pubbliche propone una mappatura completa: «Capire lo stato della galleria di Mughina, l’anfiteatro, le strade, la segnaletica. Valutare il patrimonio pubblico, in particolare gli alloggi popolari: troppe case vuote, con graduatorie vecchie e persone che aspettano». Un passaggio cruciale è stato dedicato all’Einstein Telescope, definito «una grande occasione, lo shock positivo di cui Nuoro ha bisogno, ma dobbiamo essere pronti». Su Prato Sardo, Fenu chiede la fine del commissariamento e l’avvio di una gestione collegiale. Tra le proposte: zona grandi eventi, fiere e una comunità energetica. Sulla zona pedonale, ha ribadito: «Servono soluzioni condivise. Il problema vero è la mancanza di parcheggi». Sulla ferrovia «colleghiamo Nuoro ad Abbasanta. E ricordiamoci che la ferrovia non segue la domanda, ma la genera. Ho chiesto di escludere soluzioni parziali come la navetta Rfi: dobbiamo essere ambiziosi».

