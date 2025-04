Una “città aperta” per la Festa 

Almeno sette camere d’albergo su dieci sono occupate, i ristoranti e tutti aperti e praticamente sold out per pranzo, cosi come sono aperte molte altre attività commerciali soprattutto nei quartieri di Stampace, Marina e Villanova. E ancora, eventi culturali, concerti, mostre, musei.

Benvenuti al Primo maggio di Cagliari. La città, che fino a domenica prossima festeggia Sant’Efisio si scopre «completamente aperta», dice l’assessora alla Cultura e Turismo Maria Francesca Chiappe. Per chi decide (e saranno tantissimi) di trascorrere il Primo maggio fuori casa l’offerta non manca: c’è la possibilità di visitare i musei (tutti aperti, tutto il giorno), i monumenti o una delle tante mostre, o magari essere protagonista di uno dei tanti appuntamenti musicali della giornata, al Bastione, in piazza del Carmine, al Poetto. «Tra fede e tradizione, sarà un bagno di folla», dice l’assessora Chiappe. «Le persone potranno vivere la città con le tante offerte in campo», aggiunge.

Una delle iniziative vede protagonista il Gruppo L’Unione Sarda che, con la Rinascente, fino al 12 maggio propone un'iniziativa speciale che celebra la Festa di Sant’Efisio e la ricchezza culturale della Sardegna. Nelle vetrine di via Roma e del Largo Carlo Felice saranno infatti esposti alcuni tra i più significativi abiti tradizionali sardi, testimonianze della cultura isolana. Accanto, gli originali abiti realizzati interamente in carta da giornale: un omaggio creativo e simbolico che sottolinea la vicinanza storica e il legame profondo del Gruppo L’Unione Sarda con la Festa e l’intera comunità isolana. Gli articoli dei giornalisti che negli anni hanno raccontato Sant’Efisio, la stampa di quelle pagine al centro stampa, fino alle mani di Caterina Uras che ha realizzato con il giornale, come fosse stoffa, degli originali abiti tipici. Il risultato è un allestimento che fonde cultura, media e innovazione, accuratamente ideato e armonizzato da Claudio Rossi e coordinato da Erika Antonucci. I qr code in vetrina creeranno un’interazione con i passanti, che potranno scaricare l’app L’Unione Digital a un prezzo speciale, seguire in diretta streaming il flusso di Videolina e ascoltare le voci di Radiolina.

Musei e monumenti

La giornata di festa è arricchita dall’apertura per tutto il giorno (dalle 10) dei musei, sia quelli Civici (Galleria comunale d’Arte, Palazzo di Città, Museo di Arte Siamese “Stefano Cardu”, all'interno della Cittadella dei musei), gestiti dal Comune, che l’Archeologico e la Pinacoteca, del Ministero. Saranno aperti anche tutti i monumenti (come l’Anfiteatro), i centri culturali d’Arte (Exmà, Ghetto, Castello di San Michele, Passeggiata Coperta), si potranno visitare le tante mostre disponibili (quella di Berlinguer al Bastione, quella ideata da Caterina Murino, al Search, dalle 16, contro l’abbandono e le violenze sugli animali). Chi vuole scoprire un angolo di paradiso, può visitare il Parco di Molentargius.

Musica e balli

La sera, dalle 18, ogni angolo della città comincia a brillare (e ballare) con la musica. L’antipasto è al Bastione che ospita il Castello Village, musica e cibo dalle 14 alle 23.30, quindi alle sei di sera in piazza del Carmine prima suoneranno le launeddas del maestro Luigi Lai, quindi una ventina di gruppi sardi, per il gran ritorno della Festa della Tradizione. Immancabile, poi, il pomeriggio del primo Maggio in musica da trascorrere nei chioschi del Poetto. Gli appuntamenti principali sono due: il Poetto Fest, all’opera Arena Beach, dalle 18, e il We Love Poetto, il festival di musica commerciale, hip-hop e tecno, dalle 12. ( ma. mad. )

