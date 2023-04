Una città a misura di bambino  

Non necessariamente tutti gli spazi devono essere attrezzati, i bambini riescono a giocare ovunque, le aree verdi rispondono proprio a questa esigenza. Certo, ancor meglio se attrezzate. «Tutte comunque forniscono uno spazio - sottolinea Openpolis - dove fare attività sportiva sia in modo strutturato, quanto in modo libero». Luoghi come campetti, aree di pertinenza dei centri sportivi e altri spazi consentono attività ricreative e ludiche.

Oristano è terza nella classifica nazionale con 62,4 metri quadrati per ciascun minore, a fronte di 5,2 nelle città delle Isole e quasi 24 nelle città del Nord Est. Cagliari si ferma a 17,3 metri quadrati per minore, Sassari a 1,7, Nuoro a 13,8.

Fare sport e giocare all’aperto per i bambini tra i 6 e i 10 anni è solo una questione di piacere e voglia di muoversi. Non certo di spazi. Openpolis certifica che solo altre due città in tutta Italia, Cremona e Ferrara per la precisione, hanno più aree sportive all’aperto per minore.

La classifica

Gli spazi

Oristano, che conta 3.620 residenti tra 0 e 17 anni, di spazi ne ha in abbondanza, alcuni più attrezzati di altri e in particolare per i più piccoli in viale Repubblica. Complessivamente 225.735 metri quadrati.

In cantiere

«Ovviamente come per tutte le cose si può e si deve fare di più, ma il risultato conseguito mi pare che premi l’impegno ambientale rivolto a tutti i cittadini, e in particolare ai giovanissimi, di questa amministrazione comunale e di altre che ci hanno preceduto. Abbiamo in cantiere la riqualificazione degli spazi pubblici che significa anche decoro. Partiremo, con una spesa a valere sul nostro bilancio di oltre 30 mila euro, con lo spazio verde vicino alla ludoteca di Donigala, in quello dedicato a Anna Dina Cozzoli nel quartiere “Sa Sartiglia” e il terzo tra via Costa e via Cima. I lavori saranno realizzati sia in economia che ricorrendo ad aziende del settore. I tre spazi saranno oggetto di interventi di manutenzione ordinari e straordinari e verranno opportunamente attrezzati con particolare riferimento ai bambini e agli anziani. Seguiranno altri interventi per i quali abbiamo chiesto appositi finanziamenti regionali», sottolinea l’assessore all’ambiente Maria Bonaria Zedda.

«Un fatto di salute»

«Con la pandemia – sottolinea Open Polis - è aumentato il numero dei bambini che non fanno sport, nel 2019 erano sedentari il 18,5% dei bambini tra i 6 e gli 11 anni, nel 2021 sono saliti al 24,9%».

«L’effetto Covid si è fatto sentire pesantemente anche per quanto riguarda lo sport e i giochi all’aperto. Dobbiamo recuperare perché è un fatto di salute; lo sport e il movimento in genere se fatti bene sono importantissimi. In città gli spazi non mancano di certo», conferma Sandro Usai, pediatra.

«Città ideale»

Per l’assessore allo sport Tonio Franceschi «Oristano è la città ideale per muoversi all’aperto, sia per il clima con le condizioni ambientali favorevoli, che per gli spazi a disposizione. Abbiamo aree verdi in tutti i quartieri e questo facilita la pratica».

