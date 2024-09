Una cisterna salva 30 cani senz’acqua  

«Quando si può aiutare perché non farlo?». lo dice così Gabriele Mereu, gestore di un vivaio a Sestu, che ha teso la mano a Silvia Marroccu e alle altre volontarie del rifugio “Amico mio”, casa di una trentina di cani.

Il suo aiuto, un magnifico regalo, è una cisterna carica di dodicimila litri di acqua. Una salvezza dopo che, a causa della siccità, l’erogazione dell’acqua è stata sospesa in alcuni casi nelle campagne sestesi. «Purtroppo c’è poca acqua, e noi eravamo disperati», racconta Silvia Marroccu, «portavamo ogni giorno bottiglie e bidoni, ad agosto poi la situazione era davvero preoccupante. Per i cani ci sono vaporizzatori che spruzzano un po’ di acqua fresca, ma ormai era a temperatura ambiente e abbiamo iniziato a portare bottiglie di acqua ghiacciata».

Solidarietà

Così ha chiesto una mano ad un vicino: «Abbiamo una piccola cisterna da duemila litri e ho domandato a Gabriele se conosceva qualcuno per riempirla». Ma lui è andato oltre, portando la più grande che ha: «Abbiamo una cisterna che usiamo solo quando innaffiamo i vigneti, adesso non è periodo quindi ho pensato che gliela avrei data volentieri», dice Mereu. Una mattina pochi giorni fa l’emozionante momento della consegna, quando Mereu è arrivato col nipote Giuseppe: «È un prestito anche fino all’anno prossimo, e se serve altra acqua la porteremo. Vedevo i cani che hanno caldo, e poi anche le volontarie che si caricano bottiglie su bottiglie e si prendono cura di loro. Fanno tanto lavoro, e hanno bisogno di aiuto».

Un gesto di generosità spontaneo, quello di guardare alla difficoltà di chi si ha accanto e dare, senza chiedere nulla in cambio. Quel comportamento spontaneo, da comunità, che nelle campagne, ma non solo, non è mai scomparso. Intanto il rifugio offre gratuitamente una casa e tanto amore a cani ex randagi, abbandonati, o donati da chi non può più tenerli, e si occupa anche di adozioni: «Abbiamo avuto cani che venivano maltrattati, picchiati, lasciati al freddo o sotto il sole. Da noi ci sono box grandi e accoglienti, spazi per giocare».

L’isola felice

Un’isola felice, e visitarla scalderebbe il più duro dei cuori: «Siamo una ventina di volontarie, io lo faccio dal 2003», ricorda Marroccu. Tante le storie dei suoi amici: come Luna e Sole, due cucciole sperdute nella campagna ogliastrina e salvate da due turisti che vedendole in difficoltà non si sono voltati indietro. Ora cercano casa. Oppure il lieto fine per Ragù, l’ultimo della cucciolata che ha trovato una famiglia, dopo che con i fratelli e sorelle era stato abbandonato in una grotta. «Finalmente possiamo respirare un po'», continua Silvia Marroccu, «anche perché per noi volontarie, siamo quasi tutti donne, trasportare le bottiglie non era una passeggiata. E l’acqua della cisterna è fresca, come se fosse corrente. Non so come ringraziare Gabriele, quando l’ho visto arrivare ho visto la salvezza». Un amore per gli animali condiviso pure da Mereu che nella sua azienda ha asini, pavoni, galline, in un campo estivo dove tutti i bambini possono prendersene cura: «Se aiutano me sono contento», dice, «e l’unione fa la forza».

