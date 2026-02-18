VaiOnline
Bari Sardo.
19 febbraio 2026 alle 00:46

Una cisterna antincendio nel terreno confiscato 

Il terreno confiscato convertito a patrimonio per la collettività. Era parte della proprietà di Giuseppe Sogos, condannato per gli omicidi dei compaesani Marcello Fois e Vanda Serra avvenuti a il 22 dicembre 1997 a Tortolì, l’area di Planargia che il Comune di Bari Sardo ha acquisito dopo la confisca disposta dallo Stato. Il Comune di Bari Sardo è tra i 15 Comuni in Sardegna beneficiari di un finanziamento regionale di 250mila euro per la realizzazione di un progetto pilota che prevede una vasca di accumulo con finalità antincendio, alimentata dall’acqua depurata del depuratore consortile.

È adiacente a una zona adibita ad atterraggio dell’elicottero, per necessità di interventi di emergenza in caso di incendi boschivi. La cisterna avrà una capacità di 360 metri cubi.

L’opera è finalizzata a garantire la disponibilità costante di risorse idriche, centrale per le operazioni di spegnimento dei roghi, in particolare per il rifornimento di elicotteri e mezzi antincendio di terra. L’approvvigionamento idrico sarà garantito da un pozzo artesiano finanziato due anni fa dalla Regione con una spesa di 10mila euro. «Sarà una cisterna molto utile», è il commento di Ruggero Pilia, presidente di Ekoclub, da oltre 30 anni è in prima linea nella lotta agli incendi e nelle attività di protezione civile. (ro. se.)

