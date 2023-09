«Una circonvallazione per snellire il traffico» 

Circonvallazione e anello ciclabile intorno alla città per svuotare il centro dal traffico delle auto. Due proposte rispolverate dall’ex sindaco Gigi Ruggeri, alla guida di Quartu dal 2005 al 2010, e suggerite all’attuale Giunta Milia. «Questo si può fare solo lavorando per ottenere le risorse per una circonvallazione est, che da via Marconi passi da una parte dietro via Turati e si connetta a via della Musica, dall’altra segua il tragitto su Idanu, Fornaci, passi per Quartucciu dietro via Giotto, rientri all’altezza del cimitero su via Marconi, e da qui raggiunga via Lussemburgo sino a via Cecoslovacchia e via Fiume».

Per Ruggeri «la circonvallazione alleggerirebbe il centro abitato, favorendo pedonalità e ciclabilità, rivalutando il centro storico, e migliorando la qualità della città». E sui percorsi per le bici aggiunge: «Dal 2010 esiste il disegno dell’anello intorno alle saline e alla città», ricorda l’ex sindaco. L’idea è quella di un percorso «che dovrebbe unire via San Benedetto a via Fiume passando per i campi dietro Costa Bentu, passare di fianco alla rotonda del Margine Rosso, circondare il fast food del Poetto e tornare in viale Colombo. Il disegno prevedeva anche di utilizzare i canali di guardia da Pitz’ e Serra verso via Marconi e via Giotto, le Fornaci, verso via Brigata Sassari, le piste a fianco al canale di via Turati, via della Musica e la pista di via Salieri».

