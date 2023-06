Una cintura di piante marine dal Mediterraneo al Baltico per salvare la biodiversità 

Una “cintura” di piante dal mare della Sardegna sino al Baltico per contrastare la perdita di biodiversità degli oceani. Attorno a questo obiettivo è stato sottoscritto un patto da tre fondazioni: la finlandese John Nurminen, la francese Fondation de la Mer e la Medsea che ha sede a Cagliari. Il progetto principale è quello di formare una cintura di praterie sottomarine, vere e proprie piante fanerogame, cioè caratterizzata dalla presenza di un seme e quindi in grado di riprodursi, che forniscono cibo e rifugio a centinaia di specie lungo le coste dell’Europa.

Cibo e rifugio

Sono piante che svolgono una funzione essenziale: le radici legano il sedimento al fondo e riducono la torbidità delle acque. Per essere chiari, la posidonia non è un’alga, è una pianta costituita da fusto, radici e foglie; rilascia enormi quantità di ossigeno sia in mare che nell’atmosfera, protegge le coste dall’erosione e svolge un’azione di consolidamento dei fondali. «La nostra collaborazione per un mare così diverso ci avvicina all’idea di un pianeta blu, sempre più sano», afferma Annamari Arrakiski Engardt, Ceo della John Nurminem Foundation. L’obiettivo è decisamente ambizioso per il Mediterraneo dove si prevede di reimpiantare entro breve tempo un milione di piantine di Posidonia oceanica. L’operazione è curata da Medsea che ha già in corso diverse operazioni nel Sinis e a Villasimius ed è pronta a ripartire con un nuovo intervento nell’area marina protetta di Capo Carbonara.

L’impatto devastante

«Le praterie di posidonia oceanica sono in declino in tutto il Mediterraneo e una delle principali cause è l’impatto umano, in particolare la pesca a strascico praticata illegalmente vicino alla costa», spiega Alessio Satta, presidente di Medsea. «A questo si aggiungano gli effetti dell’ancoraggio non corretto. Ripristinando le praterie marine si accelerano i tempi di ripresa e si rafforzano le difese naturali degli ecosistemi anche in condizione di stress dovute al cambiamento climatico».

Nuova produzione

Dal 2015 a oggi Medsea ha lavorato in dodici Paesi del Mediterraneo con più di cento partner, realizzando venti progetti. Un analogo intervento è previsto nel Golfo della Finlandia perché, a causa della bassa salinità del Mar Baltico settentrionale, la posidonia non produce semi. L’obiettivo dei primi impianti del progetto “Baltic Seagrass” è anche quello di avviare una nuova produzione. Il monitoraggio scientifico porta a ottimi risultati: il tasso di riuscita delle operazioni di reimpianto è dell’ottanta per cento.

