Una cinquina per le formazioni sarde 

Cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte. È lo score delle otto squadre sarde scese in campo domenica per la seconda giornata di Serie B.

In B1 maschile, il Tc Porto Torres esordisce davanti al pubblico di casa pareggiando 3-3 con il Country Club Voghera. Di Enrico Proli e Giovanni Bella in singolare e della coppia Alessandro Procopio/Ganni Delogu i punti turritani. Doppio successo in B1 femminile. Il Tc Cagliari A sbanca 3-1 i campi del Tc President grazie alle vittorie in singolare e doppio di Jessica Bertoldo e Marcella Dessolis, mentre la Torres non concede punti alle messinesi del Ct Vela, con i successi di Carolina Cicu, Oana Gavrila, Greta Petrillo e del doppio Cicu/Gavrila. Il Tc Cagliari B torna da Casale con una sconfitta per 3-1: non basta la vittoria di Eleonora Baroni.

In B2 maschile, Poggio Forte Village corsaro sui campi del Ct Firenze, con Massimiliano De Pasquale, Manuel Mazzella e Alessandro Conca che conquistano i singolari, mentre De Pasquale con Ludovico Sanna e Conca/Mazzella si aggiudicano i doppi. Nel derby regionale di giornata, il Tc Moneta supera 6-0 il Quattro Mori Tennis Team ad Arzachena grazie alle vittorie di Matteo Viola, Lorenzo Gallo, Mathias Bourgue e Alessandro Califano in singolare e di Luigi Corrias/Califano e Bourgue/Viola in doppio.

Infine, poker vincente del Tc Cagliari a Lamezia Terme in B2 femminile. Contro il Viola Tennis&Sports si impongono Andreea Prisacariu, Linda Salvi, Barbara Dessolis e il doppio Dessolis/Prisacariu. ( a.bu. )

RIPRODUZIONE RISERVATA