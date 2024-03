Una ciclovia tra i sentieri minerari 

Il cicloturismo si candida a diventare una nuova risorsa per il Sulcis Iglesiente.

Nella mattinata di ieri la Fondazione del cammino di Santa Barbara, presso la “posada” di piazza repubblica a Carbonia, ha presentato la nuova ciclovia che si apre a ciclo amatori e professionisti e permetterà di conoscere ben 456 punti di interesse suddivisi tra siti di rilevanza mineraria, storica, archeologica e di architettura Industriale, luoghi con alta valenza paesaggistica e tanto altro ancora.

Le tappe

Nel corso della presentazione il responsabile tecnico della fondazione Luca Zambianchi ha presentato il nuovo percorso che «si divide in nove tappe, e che tenendo conto di varianti o parti vai e vieni, ha una lunghezza minima di 563 chilometri sino ad una massima di 654, per una lunghezza media a tappa di 57,48 chilometri». Obiettivo del nuovo percorso è quello di attirare un maggior numero di persone: «La nuova ciclovia - prosegue Zambiani - recupera il 62 per cento del vecchio tracciato, eliminando i passaggi più estremi adatti solo per gli esperti. Il nuovo percorso è invece alla portata di tutti, tracciato per circa il 92 per cento su strade asfaltate mentre per i più audaci ci sono le varianti e i vai e vieni disegnati per circa il 78 per cento su strade sterrate più impegnative. Le nove tappe toccano buona parte del Sulcis Iglesiente, spingendosi sino all’Arburese-Guspinese, esattamente come i percorsi a piedi del Cammino. Nello specifico le tappe sono da Iglesias a Fluminimaggiore , sia in versione costiera che montuosa, e poi a Guspini da dove si pedala per Domusnovas e da lì a P iscinas , Sant’Antioco e Carbonia. Da qui si parte per Portoscuso , Carloforte e poi da Portoscuso a Iglesias . Attraverso i vari percorsi si toccano però anche tanti altri Comuni, tra cui Buggerru , Villacidro , Arbus , Calasetta , Santadi Nuxis , ma anche tante frazioni, medaus e aree di di grande impatto paesaggistico ed archeologico. Inforcando i pedali sarà infatti possibile ammirare i panorami di Masua e Nebida, costeggiare le grotte di Is Zuddas ma anche i siti di Pani Loriga o Loccis Santus.

La vetrina

Per il sindaco di Iglesias Mauro Usai, presidente della Fondazione, «si aggiunge una vetrina importantissima per un settore di turisti che cercano esperienze emozionanti e particolari». Usai non ha potuto non ricordare il fondatore del Cammino Giampiero Pinna: «Dopo dopo la sua scomparsa non è stato facile proseguire, ma è stato fondamentale il contributo dei lavoratori e delle lavoratrici della fondazione e delle varie associazioni. Anche grazie a loro il turismo lento è una miniera per il territorio» Il vicesindaco di Carbonia Michele Stivaletta ha sottolineato «l’importanza della “posada” di piazza Repubblica, in prossimità del centro intermodale: ci auguriamo che possa offrire anche servizi di assistenza e noleggio bici».

