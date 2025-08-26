Una chirurgia da bollino blu  

Arrivano da tutta l’Isola. Cercano e trovano le cure per patologie dell’apparato digerente e malattie ematologiche, per sottoporsi a interventi di chirurgia endocrina, urologica ed esofagea. Patologie per cui l’ospedale di Lanusei negli anni si è affermato come un punto di riferimento a livello regionale. L’arrivo di Massimiliano Tuveri ha permesso di allargare l’offerta alla chirurgia del pancreas.

Offerta di qualità

Un salto di qualità reso possibile dal lavoro dell’équipe del reparto di Chirurgia diretto da Gian Pietro Gusai. «Il nostro presidio è importante non solo per la sua caratterizzazione localistica - spiega il primario - ma anche per la capacità di offrire assistenza e sanità di qualità. I pazienti arrivano a Lanusei, grazie ai rapporti di collaborazione che da sempre coltiviamo e portiamo avanti con gli altri ospedali». In reparto uno staff di medici da tutto il mondo: i sardi Claudia Burchi, Simona Aresu e Ivo Deiana, Martin Barruacco, specialista che arriva dall’Argentina, Karel Andalia Perez e Viguera Hever, entrambi di origini cubane.

Tumori rari

A questo gruppo di lavoro si è aggiunto nei mesi scorsi Massimiliano Tuveri, professionista originario di Lanusei, esperto in chirurgia oncologica, soprattutto del pancreas. Uno specialista di altissimo livello, con importanti esperienze maturate negli Usa all’Utmb di Houston e per nove anni nell’Istituto pancreas del policlinico Borgo Roma dell’Aou di Verona. «In Ogliastra mi sono integrato pienamente in un’équipe che sta lavorando con grande entusiasmo». Tuveri ha subito messo a disposizione le sue competenze dando un prezioso contributo per interventi molto delicati, tra cui un’asportazione totale del pancreas, alcune resezioni pancreatiche, tumori dello stomaco, una gastrectomia totale laparoscopica e diverse resezioni epatiche. Inoltre, Tuveri ha trattato anche un tumore rarissimo della pelvi.

La robotica

Intanto, il primario guarda al futuro. «Abbiamo intenzione di introdurre nel nostro lavoro delle metodiche all’avanguardia che ci può offrire l’ingegneria clinica un’altra idea su cui stiamo lavorando è la realizzazione di una nuova sala operatoria, dotata di tecnologie di ultima generazione, con la possibilità di introdurre la robotica».

