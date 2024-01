Una chiesa di Sant’Elena in miniatura 

L’idea è nata nel periodo del Covid, nelle lunghe giornate chiusi in casa: realizzare la basilica di Sant’Elena in miniatura per poi mostrarla a tutti i fedeli. E ieri il sogno di Stefano Mulliri 44 anni è diventato realtà: il modellino pronto e finito, è stato donato al parroco don Alfredo Fadda che adesso dovrà trovare un posto in parrocchia per esporlo.

«Mi sono ispirato al progetto in scala della chiesa», racconta Mulliri, «e da lì ho realizzato la miniatura della basilica a me tanto cara, dal momento che canto anche nel coro. Io per la verità avevo già realizzato delle riproduzioni come un galeone inglese che ho donato alla chiesa di Bonaria, ma questa è la prima chiesa». La realizzazione è iniziata nel periodo del Covid. Ho acquistato questo legno balsa e da lì sono andato avanti».

E la chiesa è proprio perfetta con la sua facciata maestosa, il campanile, l’orologio e persino i giardini laterali. Ci sono anche il cocchio con Sant’Elena e i personaggi fuori dal portone a cominciare da don Alfredo che ha accolto con gioia il dono. «Un regalo molto gradito», dice, «sicuramente è una piccola opera d’arte e sono contento che questo nostro parrocchiano sia così affezionato alla nostra basilica tanto da averla voluta riprodurre. Adesso cercheremo uno spazio dove sistemarla in modo che la possano ammirare tutti». E l’artista in erba non ha nessuna intenzione di fermarsi: «Ora vorrei realizzare il bastione di Saint Remy».

