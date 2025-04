Una chance per l’Esperia 

Esperia Cagliari 76

Ozzano 66

Confelici Carni CA : N. Manca 2, Cabriolu 3, Giordano 24, Potì 7, Villani, Thiam 14, Picciau 10, Locci 5, Maresca 9, Corsi ne, Pili ne, Sanna 2. Allenatore F. Manca

Logimatic Group O. : Myers 2, Torreggiani, Zani ne, Ranitovic 14, Domenichelli 8, Ranuzzi 14, Tibs, Cortese 12, Balducci 3 Piazza 10, Baggi. Allenatore Lolli

Parziali : 32-21; 37-33; 58-49



Una vittoria che alimenta il sogno playoff. La Confelici batte Ozzano a Monte Mixi e ritrova subito il sorriso dopo lo stop di Recanati: un successo prezioso, che tiene aperti tutti i giochi in chiave post season di B Interregionale in vista dell’ultimo turno della Poule Gold, sul campo della capolista Matelica.

Il 76-66 rifilato alla Logimatic non basta per ribaltare il -29 dell’andata, ma consente alla squadra di Manca di restare agganciata al gruppo in lotta per un posto tra le prime otto. Un risultato che certifica ancora una volta l’ottimo momento dei cagliaritani, al quarto successo nelle ultime cinque gare e capaci di brillare nonostante l’assenza per infortunio di Bartolozzi.

Contro Ozzano, Villani e compagni hanno sfoderato un’altra prova di solidità: sempre avanti nel punteggio per tutti i 40 minuti, hanno saputo assorbire il passaggio a vuoto del secondo quarto (appena 5 punti segnati in 10 minuti) rientrando in campo con l’atteggiamento giusto dopo la pausa lunga e contenendo i tentativi di rimonta degli emiliani. A trascinare l’attacco esperino è stato, come sempre, l’argentino Giordano, a segno con 24 punti (di cui 11 dalla lunetta). Da segnalare anche la doppia-doppia di Picciau, protagonista con 10 personali e 13 rimbalzi.

La cronaca

Dopo una prima fase di studio, la Confelici accelera a metà primo quarto con un parziale di 11-2 firmato dalle triple di Maresca e Giordano (18-10). Ozzano reagisce e risale fino al -3 con Balducci, ma l’Esperia resta efficace in attacco e, con un nuovo allungo, chiude il periodo sul +11 grazie a Picciau (32-21).

Nel secondo quarto il ritmo cala: le percentuali si abbassano su entrambi i fronti, ma il 12-5 ospite riapre i giochi, riportando gli emiliani a -4 all’intervallo.

Al rientro Ozzano prova a completare la rimonta e la gara si fa più equilibrata. L’Esperia, però, tiene saldamente in mano le redini e ritrova la doppia cifra di vantaggio con Giordano e Picciau. Lo stesso copione si ripete nell’ultimo quarto: gli ospiti insistono, ma i cagliaritani reggono senza sbandare. La tripla di Giordano a 2 minuti dalla fine e i liberi di Thiam chiudono i conti e consegnano alla Confelici una vittoria fondamentale.



