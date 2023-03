Una chance per le persone disabili 

Emanciparsi attraverso un'esperienza lavorativa o formativa. È uno degli obiettivi del Plus Ogliastra che nell'ambito di «Vita Indipendente» rivolto a persone con disabilità chiama a raccolta associazioni, imprese, enti, cooperative che possano ospitare i beneficiari di questo lodevole progetto. L'obiettivo è poter offrire loro la possibilità di favorire il raggiungimento di una vita autonoma attraverso un percorso personalizzato.

I destinatari sono persone con disabilità certificata tra i 18 e i 64 anni residenti in Ogliastra. «L’avvio dei beneficiari a un percorso di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento, è uno strumento per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con fragilità attraverso un'esperienza lavorativa», spiegano dal Plus. L’inserimento del beneficiario non costituisce rapporto di lavoro dipendente con l’impresa ospitante e avrà una durata di minimo sei mesi. Il monte ore settimanale è stabilito in massimo 30 ore suddivise in cinque o sei giorni, in base all’articolazione di orario ed esigenze del settore di accoglienza».

Le imprese ospitanti possono essere enti pubblici operanti all'interno dei 23 comuni ogliastrini, organizzazioni, associazioni, imprese pubbliche e private. Il compito dell’azienda sarà quello di favorire l’inserimento del beneficiario nel contesto lavorativo, garantendo pari dignità con gli altri lavoratori e favorendo l’acquisizione di nuove e maggiori competenze.

Le attività nteressate possono presentare domanda rivolgendosi al Plus Ogliastra o al Comune di Tortolì, ente capofila.