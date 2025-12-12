VaiOnline
13 dicembre 2025 alle 00:06

Una Champions amara per il Quattro Mori: 0-3 

Il Quattro Mori inizia con una sconfitta la sua Champions League. Nella prima partita del secondo turno è stata battuta 3-0 dalle vicecampionesse d’Europa del TT Metz. Punteggio netto che nasconde la buona prestazione delle ragazze del coach Stefano Curcio, ben cinque set sui dieci giocati sono terminati ai vantaggi in favore delle francesi, più incisive nel momento di chiudere.

All’Arènes de Metz inizia Ma Hengyu, opposta all’egiziana Hana Goda, numero 23 del mondo. La cinese del Quattro Mori perde 3-0 (due set ai vantaggi). Abraamovic strappa il primo set a Tailakova, perde nettamente i due successivi, nel quarto non trasforma due set point. Tania Plaian, di fronte alla connazionale rumena Diaconu, scappa nei primi due set (7-4 e 8-4) ma viene agganciata e superata. Testa a testa nel terzo dove cede 13-11.

Seconda partita mercoledì al Palatennistavolo contro le polacche del Politechnika Rzeszow. ( m.c. )

