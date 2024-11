Una cerimonia per ricordare i caduti 

A Sestu la celebrazione della Giornata per l’Unità nazionale e le Forze Armate è stata l’occasione per ricordare i caduti della cittadina, tra cui la poliziotta Emanuela Loi. Prima la messa, nella chiesa di San Giorgio, tenuta dal parroco don Sergio Manunza. Poi la deposizione di una corona sui monumenti, quello sulla sede della biblioteca, e poi quello in piazza Rinascita, davanti alla Farmacia comunale. Alta la partecipazione anche dei bambini con le classi delle scuole elementari. «Una cerimonia che mira ad onorare l’impegno e il sacrificio delle forze armate, dei tanti soldati italiani caduti che si sono sacrificati per dar vita al nostro paese», ha commentato la sindaca Paola Secci.

Ieri infatti si celebrava l’anniversario della fine della prima guerra mondiale, e anche la festa delle forze armate, «al servizio della pace nell'Italia e nel mondo».

