Una centrale per i treni a idrogeno 

Treni a idrogeno: presentata a Mandas la svolta ecologica del trasporto pubblico sui binari. Grazie ai fondi del Pnrr, nel centro dell’alta Trexenta, nascerà una centrale di produzione di idrogeno per le ferrovie. Il progetto, già appaltato, è stato presentato nella biblioteca comunale in un incontro pubblico promosso dal Comune di Mandas e dall’Arst. Sono stati proprio i tecnici dell’Azienda Regionale Sarda Trasporti, Paolo Zedda e Francesca Pilia (responsabili del progetto), a illustrare peculiarità, cronoprogramma, obiettivi, sviluppi e vantaggi di un’opera pubblica del costo complessivo di 30,41 milioni di euro.

Il piano

Ad aggiudicarsi il bando, indetto da Arst, è stato un raggruppamento di aziende specializzate che - dopo aver acquisito gli oltre 40 pareri favorevoli da parte degli enti regionali e nazionali competenti nelle materie di sicurezza e tutela ambientale - è al lavoro per passare dalla fase della progettazione definitiva a quella esecutiva, propedeutica all’avvio del cantiere entro la fine del mese di ottobre. Da quella data ci vorranno poi circa due anni per completare l’opera, ubicata in località Su Planu de Sa Cruxi (agro di Santa Caterina), fuori del centro abitato. In particolare i vigili del fuoco hanno accertato l’alto standard di sicurezza garantito dall’infrastruttura. Con la realizzazione della centrale di distribuzione dell’idrogeno e del relativo deposito per treni si aprono per Mandas e per l’intero territorio nuove interessanti prospettive, anche dal punto di vista dello sviluppo e dell’occupazione. «Per la realizzazione della struttura, per 24 mesi circa, verranno impiegate decine di unità, operai, maestranze e tecnici - spiega il sindaco Umberto Oppus - più tutta la parte legata all’indotto che si svilupperà soprattutto a opera conclusa».

Energia

Ma l’aspetto più importante è quello legato alla svolta ecologica sui trasporti, con l’arrivo nel 2026 del primo treno all’idrogeno nella tratta Monserrato-Senorbì-Mandas-Isili. Un passaggio fondamentale per lo sviluppo di una filiera economica e industriale ecologica, con applicazioni a partire dal settore della mobilità attraverso la conversione energetica e la decarbonizzazione di una parte significativa del trasporto pubblico locale. «La prima locomotiva a vapore arrivò a Mandas 130 anni fa, adesso siamo in attesa del primo treno senza emissioni di carbonio», conclude Oppus.

