Una cena per la vita ai Giardini pubblici 

Domani alle 20.30 si rinnova per il decimo anno consecutivo lungo le strade di Cagliari l’appuntamento con “Una cena per la vita”. Un evento promosso da Fondazione Airc, Comitato Sardegna, e aperto alla cittadinanza che ogni anno registra una grande partecipazione consentendo di raccogliere importanti fondi da destinare al lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori Airc impegnati nello sviluppo di progetti per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro.

Un’elegante tavola lunga circa 50 metri sarà allestita nella splendida cornice dei Giardini Pubblici, nel Largo Giuseppe Dessì, per accogliere in un’atmosfera suggestiva oltre 180 commensali che potranno degustare una cena sotto le stelle nei profumi e nei sapori dell’estate. Un’occasione per vivere una serata speciale e insieme dare il proprio contributo alla ricerca oncologica per rendere il cancro sempre più curabile.

Fondazione Airc si conferma anche nel 2024 la spina dorsale della ricerca oncologica italiana con un investimento complessivo di oltre 143 milioni di euro per 695 progetti di ricerca, 93 borse di studio, 15 programmi speciali. Un impegno che si rafforza con il sostegno a Ifom, Istituto di oncologia molecolare di Fondazione Airc e centro di eccellenza internazionale. Attualmente circa 6mila medici e scienziati sostenuti da Airc lavorano in 102 istituzioni prevalentemente pubbliche: laboratori di università, ospedali e altri centri di ricerca. In Sardegna sono attivi 3 progetti di ricerca con un investimento complessivo di 273mila euro.

Per informazioni com.sardegna@airc.it – telefono 070.664172.

