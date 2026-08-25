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Lanusei.
26 agosto 2026 alle 00:40

Una cena in rosa per il Punto nascita sempre chiuso 

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L’ultima sera è dedicata a tenere alta l’attenzione sul Punto Nascita chiuso da quattro anni. Il 28 agosto si cenerà tutti insieme e brindare all'ultima serata di Non solo mare la rassegna estiva organizzata dal Centro Commerciale Naturale Le Falere. I partecipanti potranno portare da casa qualcosa da mangiare e sedersi nelle tavolate allestite nel corso con gli altri.

Le falere offrirà carasau e dolcetti preparati dal panificio Ferreli. Doppio appuntamento con la memoria locale. Alle 21 e alle 22.15 verrà proiettato “Lanusei 1976 – 2006 - Trent’anni di storia”, un documentario che ripercorre trent’anni di vita di Lanusei attraverso immagini, filmati e testimonianze.

Musica con due postazioni di karaoke e per i bambini, oltre all’animazione dell'Associazione Surprise, arriveranno i MiniMù, un mini museo del microcosmo e delle meraviglie della natura, con un laboratorio dedicato alla scoperta degli insetti e del mondo naturale a partire dalle 20.30. Un momento di riflessione e sensibilizzazione, come avviene ogni anno. Una tavolata sarà apparecchiata con tovaglie bianche e piatti rosa per ricordare che il punto nascita dell'ospedale Nostra Signora della Mercede è ancora chiuso.

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