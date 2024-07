Una “cena di vicinato” con 400 persone 

A Santadi, sabato, si è tenuta per la prima volta la “cena de su bixinau de Medadeddu”. Tante sono state le persone che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento, che a detta del comitato organizzatore, sarà sicuramente da ripetere ogni estate.

«Nella piazza Sandro Pertini, rimessa a nuovo per l'occasione -racconta Vincenzo Porcina - abbiamo dato vita ad un'iniziativa a cui pensavo da anni, sono veramente molto soddisfatt. È stata veramente una grande soddisfazione vedere le signore anziane darsiun gran da fare nella realizzazione di alcune prelibatezze di un un tempo ormai perduto». Raniero Impera precisa che «vedere 400 persone riunite, in un momento conviviale è stato una gran bel risultato». Luca Nonnis, racconta: «Siamo riusciti anche a far divertire tanto i nostri bambini, per loro abbiamo anche scelto di far arrivare i giochi gonfiabili». Un vero successo: «Tante persone hanno collaborato – continua Marco Pusceddu – in questa iniziativa che portavamo avanti dal maggio scorso. Il comitato organizzatore di questo primo evento, ringrazia l'amministrazione comunale, la Pro Loco, la Prociv e i cuochi per la preziosa collaborazione, oltre a tutte le persone residenti a Medadeddu».

