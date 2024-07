Una cella-frigo per la Mensa del viandante 

Gradito dono per la Mensa del viandante in via Montenegro, gestita dai vincenziani. Il Banco alimentare, che già assicura un contributo concreto con la fornitura di cibo, ha donato una cella frigorifera. Servirà per conservare la frutta e la verdura che spesso sono regalati in grande quantità e anche la carne che ultimamente una macelleria di via Fiume regala. La cella frigorifera si aggiunge ai freezer e ai frigoriferi che erano stati donati dai Rotary.

«È un periodo importante per la mensa, che si prepara a importanti cambiamenti», spiegano i vincenziani, che si stanno organizzando per riparare il tetto (ha urgente bisogno di interventi di sistemazione), inoltre è necessario presentare un progetto per la sistemazione di un’ulteriore parte che ci sarà concessa dalle suore. Lì troverà spazio l’Armadio del povero, che oggi è ospitato in una stanza molto piccola che non consente di lavorare bene, considerato che sono sempre di più le persone che usufruiscono del servizio.

Bisogna aggiungere che i locali della mensa, nella quale è ospitato anche l’Armadio del povero, sono indispensabili perché accolgono le persone in arrivo anche dei centri vicini, non soltanto da Quartu». La mensa ospita in genere una quarantina di persone, tra cui alcuni senzatetto.

