Una catena umana per Ilaria Salis all’istituto “Meloni” 

Una lunghissima catena umana per “spezzare” simbolicamente quelle che stringono i polsi di Ilaria Salis, l’insegnante di origine sarda arrestata in Ungheria con l’accusa di aver aggredito, a Budapest, due estremisti di destra. L’iniziativa è degli studenti dell’Istituto superiore Don Deodato Meloni, che hanno scelto di non rimanere impassibili davanti alle immagini della donna, accompagnata nell’aula del Tribunale con le manette e le catene ai piedi. «Fino alla fine dell’anno, se non si arriverà a una soluzione prima - annunciano dal Comitato studentesco - una volta alla settimana replicheremo la nostra manifestazione pacifica per chiedere il rispetto dei diritti umani».

Lunedì scorso il primo appuntamento nel campo da calcio per gli studenti della sede centrale e nel parcheggio della scuola per quelli della di viale Diaz. «La richiesta è partita dai ragazzi, per loro è una lezione di educazione civica – spiega il dirigente Bruno Sanna che non solo ha sposato la causa, ma ha formalmente invitato il padre di Ilaria Salis a scuola - Non si può restare insensibili quando si tratta di diritti umani». La prossima catena umana è in programma martedì dopo il suono della campanella della seconda ora. ( m. g. )

