Una caserma a casa di Cubeddu 

La confisca della casa è datata 2019. Le Procure distrettuali di Roma e di Cagliari avevano chiesto che ai familiari di Cubeddu venisse portato via l’intero patrimonio. Gli avvocati della famiglia si erano opposti ed erano riusciti a far sì che venissero restituiti diversi beni ma non c’era stato nulla da fare per l’abitazione nel centro di Arzana. A novembre 2022 era arrivato lo sfratto, diventato esecutivo dopo centoventi giorni. Ieri la notizia della nuova destinazione d’uso.

Il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi parla di una grande conquista. «La liberazione dell’alloggio è stata assolutamente pacifica e non ha creato alcun problema – ha detto Dionisi ai microfoni di Videolina - i familiari si sono tranquillamente allontanati». Entro il 2023 la riconversione in stazione dei militari dell’Arma sarà portata a termine. «Servirà qualche mese – ha proseguito Dionisi - io confido che entro quest’anno dovrebbero essere completati i lavori di riadattamento per farne una caserma». Le ricerche del latitante non si sono mai fermate. «Le nostre forze di polizia continuano a battere palmo a palmo il territorio – ha concluso – non lasciamo nulla di intentato per la ricerca di questo latitante».

Attilio Cubeddu è al primo posto nell’elenco dei ricercati più pericolosi d’Italia, ma la sua casa di Arzana diventerà sede della nuova stazione dell'Arma dei carabinieri. Nell’abitazione di quattro piani vivevano la figlia e la moglie dell’esponente dell’Anonima Sarda. La notizia della nuova destinazione della casa di Cubeddu è stata data direttamente dal Viminale. «Una riaffermazione forte della presenza dello Stato, un atto dall’alto valore simbolico grazie al quale un bene, frutto di profitti criminali, viene così restituito alla collettività per ospitare un nuovo presidio di legalità sul territorio - ha evidenziato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. - Questo importante risultato - sottolinea il ministero - è frutto della proficua collaborazione tra l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Prefettura di Nuoro, l'Arma dei carabinieri e l'Agenzia del demanio».

Il prefetto

Il sindaco e il deputato

La notizia, ai piedi del monte Idolo, ha fatto rumore. «La legge va rispettata – ha commentato il sindaco di Arzana Angelo Stochino – e riguarda la riaffermazione della presenza dello Stato in merito alla quale mi rivolgo al ministro Piantedosi facendogli un appello che riguarda il tribunale di Lanusei, in forte sofferenza per la carenza di magistrati. Lo invito quindi a venire nel nostro territorio, dove si crede profondamente nella legalità, per rendersi conto della situazione che vivono le aree marginali». La destinazione della casa di Cubeddu soddisfa anche Dario Giagoni, deputato e coordinatore della Lega in Sardegna: «La destinazione a stazione dell’Arma dei Carabinieri dell’abitazione confiscata a un latitante - dice il parlamentare - è una buona notizia. Un atto simbolico per la nostra terra, che rappresenta anche un importante segnale: nessun territorio sarà abbandonato, nessuna forma di illegalità sarà mai tollerata».

Scomparso

Da quasi ventisei anni non si sa più nulla di Cubeddu, nato ad Arzana nel 1947, condannato per il rapimento dell’imprenditore Giuseppe Soffiantini e l’omicidio dell’ispettore di polizia Samuele Donantoni. Nel 1997 era rinchiuso nel carcere di Badu ’e Carros dove stava scontando trent’anni per sequestro di persona, omicidio e lesioni gravissime. Era fuggito dopo un permesso premio. Dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro il primo posto tra i latitanti ricercati dal gruppo Interforze spetta proprio a Cubeddu. Sulla sua sorte sono state fatte diverse ipotesi ma nessuna pista ha portato alla cattura.

