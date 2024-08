Una cascata dalla rete del Consorzio 

È un fiume in piena quello che scorre in un canale di cemento e allaga le campagne di Sardara a causa di una perdita della condotta del Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale. «Tutta colpa di un guasto a una una valvola nel deposito che si trova nella collina del castello di Monreale: una vergogna», protesta il sindaco della cittadina termale, Giorgio Zucca. Non nasconde il problema il presidente dell’ente, Efisio Perra: «Sì, è una valvola che va sostituita. Lo faremo alla fine della stagione irrigua, in questo periodo i danni all’agricoltura sarebbero ingenti».

La denuncia

A sollevare il problema sono stati gli agricoltori della zona, furiosi per la negligenza di chi in un’annata di siccità e di controlli capillari per evitare lo spreco, permette si perda lungo un percorso di circa un chilometro, dal deposito nella collina del castello di Monreale oltrepassa la Provinciale per San Gavino fino ad arrivare in località Cuccuru Casu. Indignazione e rabbia: «Inaccettabile tanto spreco, ancora di più in un periodo di restrizione idrica in cui impera l’invito all’uso prudente della risorsa, come dimostrano le turnazioni per l’irrigazione». Luigi Corrias, 89 anni, una vita sui campi, sbotta: «Da quando l’acqua del Consorzio ci viene fornita tramite l’utilizzo di un telecomando, io – abituato ai rubinetti – fatico ad adeguarmi a questi sistemi moderni. Dicono che sono importanti per la razionalizzazione, non si spreca una goccia. E poi ecco un fiume che scorre in un letto, bello pieno».

Il Comune

«Da diversi mesi – ricorda Zucca – sono sempre di più i lavoratori che bussano al Comune per denunciare una vera e propria contraddizione: da una parte si chiede il risparmio, dall’altra si spreca un liquido che vale oro. Dal Consorzio mi è stato detto che la questione dipende da una valvola che regola il livello dell’acqua nel deposito, purtroppo danneggiata. C’è da sperare che la promessa di rimediare non lasci passare altri anni». Così anche per l’ex assessore all’agricoltura, oggi capogruppo di minoranza, Ercole Melis: «Ho verificato sul posto l’acqua che scorre in abbondanza in un canale credo finisca al mare. Come restare indifferenti davanti a una perdita preziosa? L’ho segnalato tre mesi fa al Consorzio, ho inviato delle foto. Stiamo provvedendo, dicono. Lo facciano in fretta».

L’ente

Il presidente del Consorzio affronta il problema. «A parte la nuova valvola – ricorda Efisio Perra – che abbiamo già acquistato, il ritardo per la sostituzione è dettato dai disagi in piena stagione, c’è un progetto di quattro milioni di euro per eliminare le perdite anche nel distretto irriguo di Sardara B. Nel 2022 l’abbiamo presentato al Ministero dell’Agricoltura, non è stato finanziato. Adesso è alla Regione, siamo fiduciosi sui fondi europei».

