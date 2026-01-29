Una casa, una famiglia: è “Sentimental Value”  

Suscita sempre un certo effetto il modo in cui l’arte riflette la vita. Nella dimensione collettiva del rito come in quella individuale dello spazio di ricerca, l’impulso creativo scaturisce naturalmente da un’esigenza di liberazione, attraverso cui le ferite personali - rimodellate in un’altra forma - tentano di riscattarsi in un significato nuovo e più edificante. Una dimostrazione di questo processo avviene, ad esempio, all’interno della rappresentazione teatrale, che nella sintesi di analisi testuale e atto performativo indaga i meccanismi umani permettendo, tanto all’interprete quanto allo spettatore, di immedesimarsi nelle realtà possibili e accrescere la propria comprensione del sé. Con questo sguardo, “Sentimental Value” segna il ritorno del filmmaker norvegese Joachim Trier e, dopo le vittorie ai Golden Globe e a Cannes, si appresta a concorrere tra i favoriti all’imminente edizione degli Oscar. In una vecchia abitazione che reca tra le sue mura un’intera genealogia, le crepe strutturali risuonano con i traumi insoluti dei suoi inquilini, i quali, dietro l’effetto dell’azione drammatica, tentano di ripristinare le proprie fondamenta incrinate.

La storia

Segnate da un’infanzia in assenza di un padre totalmente assorbito dalla carriera di regista, Nora e Agnes hanno affrontato in modo diverso la ferita dell’abbandono. La prima trova uno sfogo recitando sul palcoscenico, mentre fronteggia le crisi di panico e la difficoltà di aprirsi agli altri; la seconda si appiglia al calore del focolare domestico, espresso dall’affetto del marito e del figlio. Ritrovato il loro genitore, Gustav, al funerale della madre, le due si scoprono in bilico tra il piacere nostalgico e il grido di ingiustizia. Motivato a riallacciare il rapporto con Nora, poiché consapevole del suo feroce distacco, Gustav le propone di recitare come protagonista del suo film; ma la ragazza rigetta l’offerta, scambiandola per un bieco tentativo di riparare i torti subiti. Mentre il cineasta pensa a sostituirla con la star americana Rachel Kemp, le sorelle si affidano al conforto e alla comprensione reciproca per contrastare quei fantasmi che, a distanza di anni, scatenano ancora una lacerante sofferenza.

Passato e presente

In una struttura che alterna la linearità del tempo presente agli episodi del passato - con alcune sequenze in cui la voce narrante instaura un parallelismo tra la casa di famiglia e le persone che la abitano - la regia adotta un’impostazione sobria e delicata per inscenare le differenti trame dei protagonisti, soffermandosi sui tratti caratteriali e sui particolari espressivi che mettono in risalto l’intensità della loro interrelazione. Brevi passaggi musicali si alternano, nel mentre, a silenzi carichi di sostanza, definendo con ulteriore precisione i sommovimenti dei loro animi e ponendosi sempre alla giusta distanza, con approccio rispettoso. In questa cornice complessa anche nel suo minimalismo, una funzione determinante è assunta dagli attori: Renate Reinsve travolge con un corpo di dolore attenuato da una stabilità solo ostentata; Stellan Skarsgård, nell’immediatezza dei suoi gesti, racchiude con verosimiglianza la prova di un vissuto logoro e sdrucito. Un perfetto esempio di cinema intimista che, dentro e fuori il gioco della finzione scenica, rivela fin dai primi istanti la sincerità e la risonanza dei suoi contenuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA