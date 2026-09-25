Una casa tutto l’anno? Terno al lotto 

Diecimila case su trentamila destinate a usi non residenziali. Una città di 40 mila abitanti che deve sostenere ogni anno una pressione turistica di circa due milioni di presenze. È in questo squilibrio che si inserisce l'emergenza abitativa di Alghero, dove trovare un appartamento in affitto per tutto l'anno è come fare un terno al Lotto, mentre i canoni hanno raggiunto livelli proibitivi per famiglie, giovani e lavoratori. A misurare la domanda di abitazioni a prezzi accessibili c'è anche il nuovo bando per l'edilizia residenziale pubblica: 249 le domande presentate entro i termini, 230 i nuclei familiari ammessi nella graduatoria provvisoria Erp 2025 e 19 gli esclusi. Il mercato delle locazioni avanza e non sempre alla luce del sole, lo sa bene l’assessore all’Urbanistica Roberto Corbia che sta tentando di modulare il nuovo Puc in modo che possa assolvere alla principale esigenza di moltissime famiglie algheresi: trovare un affitto 4 più 4. Il titolare della delega ammette il “dualismo estremo” tra la città dei residenti e quella turistica.

La strategia

«Quello che stiamo facendo nel nuovo Puc è cercare di rimettere al centro, nei nuovi processi di sviluppo urbano, il tema della casa come casa per abitare», spiega Corbia. Uno degli strumenti individuati è la perequazione urbanistica «che ci aiuta a regolare le possibilità e le opportunità di sviluppo edilizio e urbanistico della nostra città, in un giusto equilibrio sostenibile per l'investimento privato, che però abbia un ritorno rispetto alle nostre esigenze. E la casa è certamente uno dei temi principali che dobbiamo affrontare», conferma l’assessore all’Immaginazione civica. Il principio è quello di utilizzare le trasformazioni urbanistiche per rispondere ai bisogni della città: alle possibilità di sviluppo riconosciute ai privati dovrà corrispondere un interesse pubblico: più volumi in cambio di housing sociale.

Le borgate

Ma il nuovo Puc guarda anche a come saranno costruite le nuove parti di Alghero, puntando molto sulle borgate. «Un altro tema che stiamo mettendo al centro è quello della qualità del progetto, attraverso dispositivi come i progetti guida, che vanno a disegnare le nuove parti della città», conclude l’assessore, «ritengo che le borgate siano luoghi adatti per nuovi insediamenti abitativi, perché i residenti richiameranno nuovi servizi in quei luoghi».

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