Una casa su tre è vuota: aumentano i paesi fantasma 

La classifica che mette in ordine il tasso di occupazione degli appartamenti nei vari Comuni sardi si capisce che a mettere lo zampino tra i numeri ci sia anche lo spopolamento: se la top ten è dominata dalle località turistiche (tutte in fila da Stintino a Villasimius) poco più sotto si trovano tanti piccoli centri che hanno poco a che fare con le speculazioni edilizie o le villette vista mare.

È il caso di Semestene e Sennariolo, dove quasi due abitazioni su tre sono deserte. O Giave, Bidonì e Ussassai, dove l’occupazione degli edifici non raggiunge il 40%. In generale è tutta la Sardegna a soffrire il morbo delle case fantasma: circa il 31% degli immobili non è abitato stabilmente. Vuol dire che ci sono più di 312mila case vuote, su un totale che supera di poco il milione. L’Isola è ben sopra la media italiana, che vede un’abitazione su quattro non occupata.

Ci sono anche le eccezioni. Ad esempio, pure essendo un Comune di montagna e classificato come “ultraperiferico” rispetto alle principali città, il paese con il più alto tasso di occupazione è Lodine, con il 96,7%. E se si guarda la classifica nazionale, dopo la provincia di Prato dove il 92% delle case è abitato, c’è Cagliari: il territorio del capoluogo è il secondo in Italia, con un tasso di occupazione superiore anche a un’area densamente popolata come quella di Milano.

Nelle scelte di vita che portano allo spopolamento dei centri più piccoli influiscono i servizi. Più ci si allontana dai grandi centri e dalle località ben servite sotto il profilo di trasporti, salute, uffici e opportunità di occupazione lavorativa, più i paesi si spopolano.

