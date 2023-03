Una casa sicura per le vittime di violenza 

Non solo mariti e compagni violenti, ma anche fratelli e padri che per anni le hanno maltrattate e annientate. Dieci donne, ognuna con una sua storia, arrivate a Selargius in lacrime, impaurite, ma con la voglia di ricominciare e di assicurare un futuro migliore ai propri figli. Tutte ospitate nella casa di accoglienza intitolata a Padre Sergio Visca, inaugurata poco prima della pandemia e gestita da suor Anna Cogoni, con la collaborazione del Comune.

Centro al completo

Il centro è da tempo al completo. «Fra mamme e bambini le ventidue stanze sono tutte occupate, comprese quelle per le emergenze», ammette suor Anna. «Dopo la pandemia non abbiamo più avuto una camera libera, è come se questi ultimi anni abbiano fatto esplodere rabbia e frustrazione poi sfociati in violenza». Le ospiti sono quasi tutte ragazze sarde, c’è anche una straniera, tutte fra i venti e i quarant’anni. «Una di loro è arrivata con i cinque figli, altre ne hanno due, altre ancora uno, bimbi che purtroppo hanno assistito per anni a scene di violenza quotidiana. Anche per loro, come le mamme, c’è il supporto psicologico garantito, oltre ai momenti di svago con le nostre educatrici».

L’ultima arrivata è di pochi giorni fa, una mamma con due bambini. Dirottata nel centro di Selargius dai Servizi sociali del suo paese. Un marito che si è rivelato da subito violento, poi la decisione di fuggire dopo le ultime botte che l’hanno fatta finire in ospedale. «Mi ha fratturato una costola, anche i miei figli non vogliono più vederlo, sto lottando per ricostruirmi una nuova vita senza di lui», racconta la donna. Vorrebbe parlare con nome e cognome, gridare al mondo tutto quello che ha subito negli ultimi anni: «Non lo faccio solo i miei bambini, sono arrabbiata e delusa perché la legge non ci tutela abbastanza, ma in qualche modo sono certa che ce la faremo».

Una storia simile a tante, scandite da minacce, schiaffi, pugni e stalking subiti. «In questi anni sono passate di qui oltre cento donne», ricorda suor Anna Cogoni, «molte si sono ricostruite una nuova vita e hanno volato pagina: c’è chi ha trovato un lavoro, un nuovo compagno, e ora sta bene. Alcune vengono ancora a trovarci ogni tanto, oppure ci chiamano per confidarsi e chiederci dei consigli. Alla fine qui si crea una famiglia. L’inserimento in struttura è difficile per tutte, poi ciascuna si abitua e le giornate trascorrono come se si vivesse in casa: la mattina si portano i figli a scuola, poi si pensa a sistemare e riordinare la loro camera, si prepara il pranzo, la cena e si sta insieme», racconta ancora la suora.