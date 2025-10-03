VaiOnline
Siliqua.
04 ottobre 2025 alle 00:36

«Una casa sicura per Coco e Chanel» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una coppia di affettuosi meticci, di due anni di età, sono stati abbandonati da circa un mese nella periferia di Siliqua. Hanno trovato riparo nel vicino parco giochi comunale, dove in breve tempo sono diventati le mascotte di tutti i frequentatori. Sono, docilissimi, ben curati, ubbidienti e per niente aggressivi, giocano con i bimbi e con i numerosi cani che vengono portati nel parco. Non si separano mai, probabilmente vivevano insieme anche prima dell’abbandono.

A prendersi cura di loro Daniela Corda e una sua amica, due giovani che vivono vicino al parco. «Si chiamano Coco e Chanel. Ciò che ci preoccupa è che non hanno nessun riparo dal maltempo e dal freddo, che non tarderà ad arrivare - spiega Daniela, che lancia un appello ai suoi concittadini – Cerchiamo qualcuno che possa adottarli entrambi, o almeno che possa temporaneamente dare loro un riparo fino a quando non si troverà una soluzione ottimale». (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero.

L’Italia va in piazza per Gaza

Hamas accetta il piano di pace di Trump: «Pronti a rilasciare gli ostaggi» 
Lo sciopero

«Stop al genocidio» Due milioni in piazza

«Siamo tutti “Global Sumud Flotilla”» Un unico grido di solidarietà in cento città 
la crisi

Hamas dice sì al piano di Trump: «Pronti a liberare tutti gli ostaggi»

Svolta in serata. Il presidente Usa: ora Israele fermi le bombe 
Regione

La Finanziaria 2026 muove i primi passi

L’assessore Meloni: «L’obiettivo è approvare la manovra entro l’anno» 
Alessandra Carta
Cronaca

Al setaccio l’auto di Ragnedda Oggi l’addio a Cinzia

Delitto di Palau, i Ris al lavoro: si cercano i complici del carnefice 
Andrea Busia
L’intervista

Il cacciatore di virus:  «Nella pandemia la paura è stata la mia compagna»

Ferdinando Coghe, 69 anni, va in pensione: «Viaggerò con mia moglie, e ho un progetto» 
Piera Serusi
Energia

Pichetto Fratin corre sulle aree idonee in attesa della Consulta

Nuove regole e vincoli sulle distanze tra gli impianti e i monumenti tutelati 
Lorenzo Piras