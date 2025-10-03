«Una casa sicura per Coco e Chanel» 

Una coppia di affettuosi meticci, di due anni di età, sono stati abbandonati da circa un mese nella periferia di Siliqua. Hanno trovato riparo nel vicino parco giochi comunale, dove in breve tempo sono diventati le mascotte di tutti i frequentatori. Sono, docilissimi, ben curati, ubbidienti e per niente aggressivi, giocano con i bimbi e con i numerosi cani che vengono portati nel parco. Non si separano mai, probabilmente vivevano insieme anche prima dell’abbandono.

A prendersi cura di loro Daniela Corda e una sua amica, due giovani che vivono vicino al parco. «Si chiamano Coco e Chanel. Ciò che ci preoccupa è che non hanno nessun riparo dal maltempo e dal freddo, che non tarderà ad arrivare - spiega Daniela, che lancia un appello ai suoi concittadini – Cerchiamo qualcuno che possa adottarli entrambi, o almeno che possa temporaneamente dare loro un riparo fino a quando non si troverà una soluzione ottimale». (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA