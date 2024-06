Una casa rifugio per le donne vittime di violenza, un luogo sicuro in cui trovare riparo in quelle situazioni in cui si ha la forza di chiedere aiuto e dove si può iniziare a ripensare a un domani finalmente sereno.

Una giornata importante quella di ieri a Carbonia dove le instancabili operatrici del Centro Antiviolenza Carbonia Iglesias, gestito dall’associazione Donne al Traguardo, hanno potuto dare una notizia che coinvolge l’intero territorio: il centro, d'intesa con la Vittoria assicurazioni, è risultato vincitore di un progetto di portata nazionale promosso dalla Fondazione Specchio dei tempi, Vittoria assicurazioni e Fondazione Carlo Acutis. Il progetto, si chiama “Tutt* al sicuro”, è promosso da Assicuriamo Insieme e permetterà di potenziare l’azione di contrasto alla violenza di genere: «L’accoglienza e la messa in sicurezza delle vittime è la parte centrale del progetto visto che con questi fondi abbiamo potuto aprire la prima “casa rifugio” del territorio – ha detto la psicologa Maria Mameli che guida il centro – se ne sentiva un grande bisogno, basti solo pensare che prima ancora di questa inaugurazione l’abbiamo già utilizzata due volte». Una precisazione che ha scosso chi ha preso parte alla presentazione perché ha messo in evidenza un triste dato: i numeri della violenza sulle donne non riguardano mondi lontani, le emergenze sono tante anche nel Sulcis Iglesiente, come hanno testimoniato anche il capitano della Compagnia dei carabinieri Enrico Santurri e la dirigente del Commissariato Gabriella Comi : «Ci piacerebbe che un giorno ci dicessero che il nostro servizio non serve più – ha detto la Comi – invece l’emergenza è sempre in agguato, ecco perché è prezioso sapere che si può contare sull’attività del centro antiviolenza». Fare rete, su questo fronte, è fondamentale: «Il lavoro di chi condivide stessi valori può portare grandi risultati e noi abbiamo voluto dare il nostro apporto – ha detto Salvatore Anedda responsabile di Vittoria assicurazioni Carbonia-Iglesias – forse è una piccola goccia nel mare, ma è con i piccoli passi che si ottengono grandi risultati».

Plauso del sindaco Pietro Morittu presente con altri amministratori arrivati da Nuxis, Calasetta e Iglesias insieme ai rappresentanti della Regione e della Provincia: «Tutte queste presenze mostrano l’esistenza di una rete preziosa – ha sottolineato Silvana Migoni, presidente dell’associazione Donne al traguardo – da quando questo centro è nato ha avuto una grande spinta dall’intero territorio e questo accresce la nostra motivazione. Avere Carlo Acutis come angelo custode in questo nuovo importante passo ci riempie di gioia».

RIPRODUZIONE RISERVATA