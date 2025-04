Una casa più moderna per i vigili del fuoco 

L’amministrazione comunale di Carbonia investe circa 100 mila euro per riqualificare la sede del distaccamento dei vigili del fuoco di via Roma, ospitata all’interno di un edificio di proprietà del Comune.

Lo conferma l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Casti: «Dopo esserci già adoperati per la sistemazione del piazzale d'ingresso del distaccamento, abbiamo deciso di intervenire sia sugli interni sia sugli esterni della struttura». L’assessore entra nei dettagli, spiegando che i lavori riguarderanno «la sostituzione dei cancelli automatizzati, la sistemazione delle pompe dell’acqua, la sistemazione dei tendaggi, l’intervento sull’edilizia interna, come ad esempio i bagni e i locali del personale e la sistemazione di parte delle facciate».

Il distavvamento, sin dalla sua nascita rappresenta un importante presidio per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini e del paesaggio della città e del territorio. Nel corso dei tanti anni di presenza in città, infatti, sono innumerevoli gli interventi posti in essere sia all’interno di singole abitazioni o a seguito dell’incendio di autovetture ma soprattutto, nella stagione estive, per arginare e fermare i tanti incendi che hanno interessato aree all’aperto. Grande soddisfazione mista ad emozione per il consigliere comunale di "Uniti per rinascere" Antonio Caggiari, vigile del fuoco in pensione, che ha prestato servizio proprio in quel distaccamento: «Ho perorato sin dal principio questa causa, per l’attaccamento al Corpo ma anche e soprattutto per la consapevolezza di quanto sia indispensabile contribuire a rendere sempre più efficiente il servizio svolto».

Anche il primo cittadino Pietro Morittu non si esime da una riflessione sull’importanza dei lavori di manutenzione che verranno realizzati: «Dopo molti anni l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire sul rifacimento di una parte dello stabile oggi adibito a distaccamento dei vigili del fuoco. L’iniziativa nasce da una proficua relazione con il comando provinciale, a cui vanno i nostri ringraziamenti per quanto quotidianamente fanno. Questo passo importante per la nostra comunità ma per tutto il territorio è frutto dei numerosi incontri svoltisi presso le sedi di entrambe le istituzioni».

