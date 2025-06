Una casa per Missy, Nanà, Dora e Laki 

Quattro gatti della colonia della volontaria Isabella Scano, da poco scomparsa, cercano adozione. In foto c’è Missy (foto in basso a destra), 6 anni, sterilizzata. Gli altri sono Tino, gatto nero castrato di tre anni, Grigia, cinque anni, sterilizzata e Red, maschio di sei anni, castrato, diffidente ma amante del buon cibo. Informazioni su whatsapp ai numeri 3938117586, 3495142883.

Nanà

Nanà (foto in basso a sinistra) è meravigliosa e basta guardarla per capirlo ma nessuno chiede di lei. Si trova alla Casa di Bingo, a Capoterra. Il numero da chiamare è il 347.8121550.

Flora Dona

Flora Dora (foto in alto a destra) è una cagnetta di 11 anni, sana e un po’ ansiosa. Il suo ex proprietario ha preferito liberarsene e lei ora cerca una nuova famiglia. Si trova a Quartu. Per ulteriori informazioni 328.3661490.

Laki

Si chiama Laki (proprio così, in italiano) ha cinque mesi ed è di taglia grande. È chippata e vaccinata, va d’accordo con i suoi simili. Si affida con iter di pre e post affido con compilazione questionario, colloquio telefonico, preaffido in presenza di volontaria e adottanti. Per informazioni: Emanuela 392.5544009.

