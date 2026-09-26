Una casa per lo smart working  

L’ex Casa del Falegname in via Lamarmora a Ussaramanna, utilizzata in passato come laboratorio artigianale, è stata trasformata in un punto d’appoggio per i lavoratori. La progettazione era cominciata già con la precedente amministrazione comunale guidata da Marco Sideri, oggi assessore, con l’obiettivo di trasformare lo stabile in uno spazio di accoglienza per visitatori, ricercatori e operatori impegnati in progetti culturali o ambientali nel paese della Marmilla e nei dintorni.

Con i lavori principali ora completati, nell’ambito dei piani di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio storico locale, la struttura è stata recuperata e destinata a centro polifunzionale e spazio di co-working: postazioni di lavoro condivise quindi, assieme a studi e sale riunioni pensate per professionisti, startup e lavoratori in smart working, che ora saranno a disposizione.

Uno spazio accogliente per venire incontro a quanti, sempre in numero crescente oggi, scelgono (quando possibile) di lavorare a distanza, magari per coniugare al benessere sul lavoro una migliore qualità della vita. Condizioni senz’altro garantite a Ussaramanna.

La spesa complessiva supera i 100mila euro. Il sindaco, Enzo Comina, spiega che «l’immobile avrà il suo naturale e definitivo completamento attraverso un successivo intervento, già finanziato e in corso di progettazione, che interesserà l’ulteriore ala dell’edificio sulla via Melis».

È il proseguimento di un lungo percorso che, sottolinea il primo cittadino, «attraverso la rigenerazione urbanistica del centro storico, vuole contribuire a offrire condizioni ideali di stimolo alla crescita economica e possibilità di primo insediamento a nuove realtà imprenditoriali, soprattutto giovanili, oltre a cercare di porre un freno alla drammatica situazione legata al fenomeno dello spopolamento dei nostri piccoli centri». Un servizio, dunque, che va in questa direzione, nel segno della resistenza dei piccoli centri.

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