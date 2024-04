Una casa per le famiglie in difficoltà 

Una casa speciale, con tanto di cortile e spazi dedicati al gioco. Per ricreare quell’ambiente di vita familiare che - dopo separazioni e divorzi conflittuali - è venuto a mancare fra genitori e figli. Nasce in città il centro diffuso per le famiglie, voluto dalle Politiche sociali del Comune nell’ambito del Plus Quartu-Parteolla e inaugurato ieri nella sede vicino a piazza del Donatore con istituzioni, professionisti e cooperative sociali presenti.

Il progetto

Il servizio sarà gestito dalla Fondazione Polisolidale onlus, sostenuto da Anci Sardegna, dalla Regione, dalla Fondazione di Sardegna e dai Comuni del Plus: oltre Quartu ci sono Sinnai, Dolianova, Maracalagonis, Donori, Serdiana, Soleminis, e Burcei. Sportello psicologico dedicato alle famiglie, un angolo gioco per i più piccoli, consulenza legale e mediazione familiare, uno spazio neutro per gli incontri protetti fra genitori e figli che vivono situazioni di conflittualità. Ma anche un centro dove poter iniziare un nuovo percorso di vita, ricorrendo all’adozione di un figlio o all’affido familiare.

L’assessore

Ieri mattina il taglio del nastro. «Questo centro è dedicato a tutti i Comuni del Plus e garantirà un importante servizio di supporto alle famiglie, un aspetto sul quale abbiamo investito molto», le parole dell’assessore alle Politiche sociali e generazionali Marco Camboni. «È un’ulteriore risposta alla cittadinanza che si inserisce nell’impegno quotidiano per combattere il disagio sociale», ha sottolineato per poi ringraziare «la Regione per il contributo dato affinché si ottenesse questo risultato, che è il primo progetto che parte a Quartu da quando il Comune è nuovamente capofila del Plus».

Dove si trova

La struttura scelta si trova a due passi da via Fiume, in una posizione riservata visti i servizi offerti. Lì dove collaboreranno assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, educatrici e mediatori familiari. Presente all’inaugurazione anche Simone Monni, nella doppia veste di sindaco di Burcei e presidente della Fondazione Polisolidale. «Forti dell’esperienza maturata a Burcei e Maracalagonis, ora siamo pronti a offrire il servizio in tutto l’ambito», ha detto, «con l’obiettivo condiviso di riportare la famiglia al centro del sociale». Supporto garantito dalla Regione. «Un servizio di valenza strategica dove abbiamo investito importanti risorse che andremo a potenziare», ha aggiunto Giovanni Deiana in rappresentanza della Direzione regionale delle Politiche Sociali.

