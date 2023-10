Una casa per le famiglie andate in frantumi 

Una casa speciale, con tanto di cucina, cortile e spazi dedicati al gioco e al relax per i più piccoli. Per ricreare quell’ambiente di vita familiare che per un motivo o per un altro è venuto a mancare. Nasce a Selargius il primo “Spazio neutro”, gestito dai Servizi sociali del Comune e aperto alle famiglie - residenti in città ma non solo - che vivono situazioni difficili, fatte di separazioni conflittuali, e affidi dei bambini in altri nuclei familiari. «Qui genitori e figli potranno trascorrere un’intera giornata e cercare di ricostruire un rapporto, con l’aiuto di psicologi e assistenti sociali», le parole dell’assessore ai Servizi sociali Sandro Porqueddu che ieri ha inaugurato lo spazio per gli incontri protetti in una struttura del centro storico.

Il progetto

Al taglio del nastro - oltre ai vertici del Municipio - erano presenti i rappresentanti delle istituzioni locali e della Città metropolitana, e della cooperativa sociale che si occuperà della struttura insieme al Comune. «Oggi è un grande giorno per la nostra comunità», ha detto il sindaco Gigi Concu durante l’inaugurazione: «dotiamo il territorio di uno spazio neutro, che in realtà è molto di più e che personalmente mi riempie di orgoglio. Mettiamo a disposizione delle famiglie selargine, e qualora ce ne fosse bisogno anche dei Comuni del Plus 21 e della Città metropolitana, un servizio prezioso, rivolto a nuclei familiari con problematiche e conflittualità. L’obiettivo», ha evidenziato il sindaco, «è sostenere e favorire il mantenimento della relazione tra il bambino e il genitore - o adulti di riferimento per lui significativi - in tutti i contesti in cui questo bisogno-diritto non è stato rispettato a causa di separazione, divorzio, affido, o situazioni di malattia e disagio».

Ambiente familiare

Una casa speciale, che ripropone gli ambienti della vita quotidiana. Qui si concentreranno gli incontri protetti fra mamme e papà insieme ai figli, puntando sul benessere dei minori. Bambini dati in affido, e che hanno bisogno di uno spazio di incontro con i genitori naturali, altre famiglie potranno ricostruire quel rapporto venuto a mancare dopo il fallimento del matrimonio. E in alcuni casi i protagonisti sono bambini e adolescenti allontanati dai genitori per maltrattamenti e abusi, con tanto di intervento del Tribunale.

Un esempio da seguire all’interno della Città metropolitana di Cagliari. «Questo luogo riaccende la speranza per tutte quelle famiglie che vivono situazioni conflittuali», il commento del vicesindaco metropolitano Roberto Mura, presente al taglio del nastro dello Spazio neutro selargino. «Spero che progetti come questo si ripetano anche in altri Comuni».

RIPRODUZIONE RISERVATA