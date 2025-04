Una casa per i volontari nella sede dell’ex farmacia 

Lo stabile dell’ex farmacia comunale in via Garibaldi a Sant'Andrea Frius verrà recuperato e trasformato in un luogo vivo e utile per tutta la comunità. Il progetto, approvato dalla Giunta Comunale a dicembre 2024, ha ottenuto un finanziamento regionale nell’ambito del bando per la rigenerazione urbana promosso dalla Regione Sardegna (legge regionale 17/2023). In totale, saranno investiti 335.650 euro, di cui 250.650 provenienti dalla Regione e 85mila messi a disposizione dal Comune.

Attualmente il locale conta tre ingressi costituiti da portoncini ciechi in legno e gradini in corrispondenza della strada, la facciata presenta diversi elementi di degrado, così come le gronde e la copertura, mentre gli impianti elettrici, seppur funzionanti, non risultano essere a norma. Con il progetto, l’amministrazione comunale vuole riqualificare il fabbricato per dare all’Associazione di Volontariato locale, un luogo idoneo dove trasferire la propria sede e destinare i restanti ambienti per nuove attività imprenditoriali e iniziative socio-culturali aperte alla cittadinanza. (s. m.)

