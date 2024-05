Una casa per i pellegrini del Cammino di Santa Barbara 

I pellegrini che percorreranno il Cammino minerario di Santa Barbara potranno disporre di una nuova “posada” a Buggerru.

Ieri il presidente della fondazione Cammino minerario di Santa Barbara, Mauro Usai e la sindaca di Buggerru Laura Cappelli, hanno siglato la convenzione per la concessione dell’eco-ostello del paese costiero, dove sarà allestito un nuovo centro per ospitare i pellegrini. «Si tratta della sottoscrizione di un accordo di grande rilevanza – ha spiegato Mauro Usai – in primis perché il tratto dell’itinerario che attraversa Buggerru era sprovvisto di un punto importante per offrire servizi in più ai pellegrini. Poi perché questa iniziativa si presenta come un esempio virtuoso di riutilizzo di strutture esistenti per promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali.

La fondazione avrà in concessione a uso gratuito per due anni lo stabile che un tempo ospitava il vecchio asilo delle suore vincenziane, poi riconvertito negli anni scorsi in un eco-ostello. «Con quest’atto – ha spiegato Laura Cappelli – abbiamo rinnovato le basi per una collaborazione proficua e duratura, mirata a promuovere lo sviluppo turistico e a offrire esperienze ai visitatori e ai pellegrini, che sempre più numerosi sapranno apprezzare con la loro permanenza anche le altre peculiarità del nostro territorio».

