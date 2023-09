«Una casa per i miei quattro figli» 

Glielo chiedono sempre, tutti i giorni: «Mamma ma quando possiamo tornare a casa nostra?». Ma Naomi Farina 24 anni, non sa cosa rispondere ai suoi bambini. Il loro appartamento, al secondo piano di una palazzina popolare in via Della Musica, era stato cancellato ad inizio luglio da un rogo appiccato da un vicino di casa, che era poi finito in carcere.

Da allora resta una porta chiusa, i mobili distrutti e l’odore del fumo che non è mai andato via. Ma soprattutto resta il dramma di una giovane donna, madre di quattro figli, la più piccola Carolina di appena qualche mese, che ancora non hanno una casa dove stare. Adesso vivono tutti insieme in una stanza in casa della suocera, che con tanti sacrifici, nonostante i piccoli spazi, li ha accolti, ma non può essere una sistemazione definitiva.

L’angoscia

«È una situazione angosciante da vivere», racconta la ragazza mentre tiene in braccio la piccola Carolina. «I miei figli hanno bisogno di una sistemazione stabile, di una casa dove sentirsi protetti e sicuri. Non so più a chi rivolgermi, non so più cosa fare. Speravamo che l’appartamento fosse sistemato invece è rimasto tutto uguale».

Erano stati gli stessi residenti della palazzina a pochi giorni dal rogo, a ritirare mobili e oggetti e a sistemarli all’esterno e a chiudere la porta perché non si poteva respirare a causa del forte odore di fumo.

Le richieste

«Ho bisogno di aiuto per i miei figli» aggiunge Naomi. «Se c'è qualcuno di buon cuore che può darmi una mano a trovare una sistemazione che sia a Quartu , Quartucciu, Selargius o dintorni, gliene sarei davvero grata. Qualcuno può pensare che siamo a posto perché stiamo da mia suocera ma non è così. Ognuno ha bisogno dei propri spazi e noi siamo in tanti. Ringrazio fin da ora chi potrà proporci una casa in affitto».

Tutto era successo in un mercoledì che sembrava come tutti gli altri. Naomi era uscita per sbrigare delle commissioni quando qualcuno l’aveva avvisata che la sua casa andava a fuoco. «Per fortuna avevo portato le mie bambine da mia suocera perché se fossimo state lì non voglio pensare a che fine avremmo fatto».

L’incendio

I rapporti con il vicino a quanto pare non erano buoni da tempo e si era arrivati a quel triste epilogo. Naomi e i suoi bambini avevano perso tutto: i ricordi di una vita, i mobili nuovi appena comprati, il frigorifero e la lavatrice acquistati con tanti sacrifici. Tutto in fumo in una manciata di minuti.

«I servizi sociali hanno prospettato alla famiglia diverse soluzioni che non sono state accettate», spiegano dal Comune. «Siamo pronti comunque ad assistere la signora con un affitto non appena troverà una casa a Quartu o nell’hinterland». Resta purtroppo il problema che i privati sono restii ad affittare le proprie case e spesso preferiscono tenerle chiuse.

