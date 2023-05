Una casa per i bambini orfani e disabili 

Venerdì a Poggio dei Pini, alle 17,30 nella biblioteca del centro culturale Exò in piazza Maria Carta, si terrà un appuntamento a sostegno de “La Culla dei Bimbi”. Si tratta di un progetto organizzato dall'associazione Casa Famiglia Killìa, che si occupa di offrire supporto e assistenza ai bambini orfani con disabilità. Sarà l’occasione la vendita solidale di oli essenziali: l'intero ricavato sarà devoluto alla costruzione di una casa famiglia per questi bambini.

«Abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa della dottoressa Angelica Giglioli», spiega Sergio Arizio, membro del CdA della società cooperativa, «mettendo a disposizione un locale e diffondendo questa nobile iniziativa. Abbiamo il dovere morale prima che statutario di incentivare e aiutare tutte le associazioni. Loro arrivano dove noi non possiamo, fornendo un apporto indispensabile per il benessere della collettività».

Soddisfatto il presidente della biblioteca Roberto Careddu: «In questo 2023 siamo riusciti nell'intento di offrire al nostro pubblico una programmazione ricca e varia, il centro culturale Exò è finalmente diventato un luogo d'incontro e cooperazione per tante associazioni del territorio. Da questa sinergia sono nate tantissime iniziative, non solo culturali, ma anche, come in questo caso, benefiche». (m. p.)

