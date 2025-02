Una casa per far crescere i bambini fragili 

Si occupano 24 ore su 24 di bambini che hanno tra i 5 e i 12 anni. Provvedendo a tutto, dal cibo, all’abbigliamento, all’istruzione, quindi le attività sportive, quelle ludico-ricreative. Il tutto accompagnato da un percorso di crescita e sostegno seguito giorno e notte da una decina di professionisti, tra educatori e psicologi. Benvenuti sull’ Albero dei Fili Rossi , la nuovissima casa di comunità educativa inaugurata ieri pomeriggio nel centro di Cagliari per bambini (ne può ospitare fino a un massimo di 8 contemporaneamente) “fragili” Accanto c’è Base , il centro diurno familiare ad alta intensità educativa (una novità assoluta in Sardegna), dove i bambini vengono presi in carico invece dall’uscita da scuola sino alle 19 (eventualmente anche fino a cena) passando per i compiti, l’attività sportivo e/o culturale, le attività congiunte con i genitori. Caratteristica specifica di Base è proprio l’affiancamento al ruolo genitoriale. Ogni inserimento infatti ha come requisito la costruzione di un progetto partecipato con servizi, famiglia e operatori del centro nel quale la famiglia si impegna a partecipare alle attività con i figli.

Diritto alla famiglia

I due progetti, inaugurati ieri, sono sostenuti e finanziati da Fondazione di Sardegna e Banco di Sardegna e gestiti dalla cooperativa Panta Rei Sardegna. «L’obiettivo è garantire ai bambini il diritto ad avere una famiglia», spiegano Marta Chessa e Bianca Ingletto, amministratrici di Panta Rei. Ecco perché «la permanenza del bambino in comunità è strettamente legata al percorso educativo». Della famiglia, invece, si occupano i servizi territoriali «e noi li affiancheremo affinché, laddove sarà possibile, il bambino possa rientrare in famiglia. Qualora per diverse ragioni non potesse tornarci, la comunità avrà la possibilità di attivarsi per promuovere l’affido», aggiungono.

Le strutture

Per capire quanto L’albero dei fili rossi e Base siano una necessità basta leggere i dati: a Cagliari, su più di 400 bambini e ragazzi inseriti nelle comunità di accoglienza solo meno di 20 sperimentano situazioni di accoglienza in affido familiare. Sono molti i fili che legano la comunità educativa al centro diurno. «Entrambi lavorano perché i bambini e le bambine possano far ritorno nella propria famiglia, o poter avere una nuova famiglia senza “fare fuori” il passato», spiegano le amministratici. Non solo. «Mettono al centro l’ascolto e il diritto di parola dei bambini e delle bambine», attraverso una figura indipendente chiamata “portavoce”, che ascolta la voce dei bambini e favorisce la loro partecipazione alla costruzione del loro progetto di vita, infine, «sposano una prospettiva comunitaria» nell’idea che i progetti sono efficaci quanto più sono capaci di riattivare le naturali reti familiari, spiegano ancora.

Insomma c’è una nuova casa a Cagliari per i bambini più fragili: si può passare dalla comunità educativa o dal centro diurno. L’obiettivo è comune: preparare i bambini a un “altrove” che, sulla base delle storie di vita personali, potrà assumere la forma dell’affido familiare, della riunificazione in famiglia, dell’accoglienza in altre realtà. ( ma. mad. )

