Una casa per dieci inquilini disabili 

Violino, chitarra e batteria della scuola di musica non suonano più; e anche i laboratori dove lavoravano i ragazzi e le ragazze autistici sono vuoti. Quanto alle ambulanze, lasceranno presto il parcheggio. Hanno cambiato sede le tre associazioni (Peter Pan, Scuola civica di musica, Sos Sestu) ospitate finora nell’edificio di viale Vienna che cambierà destinazione e ospiterà appartamenti e progetti di vita autonoma per persone con disabilità.

Il cantiere

Le condizioni attuali però non sono buone, con un porticato pericolante e transennato. I lavori partiranno da qui, con la rimozione e lo smontaggio della struttura che verrà sostituita da una completamente nuova. Lavori che saranno eseguiti con fondi comunali, gli stessi usati anche per rimettere a nuovo l’ex centro anziani e l’ex mercato civico, con una spesa totale di 115 mila euro. «Partiremo appena terminati i lavori nell’ex mercato», dice l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Meloni. Terminata la prima fase avrà inizio la seconda, molto più complessa. «L’obiettivo è trasformare l’immobile in una serie di appartamenti per dieci beneficiari con disabilità. Sarà dotato di quanto necessario per agevolare il modello di vita indipendente», spiega la sindaca Paola Secci. «Il progetto è finanziato con fondi Pnrr, destinati specificamente ai percorsi di autonomia per persone con disabilità».

La conferenza di servizi

Una casa sicura dove chi ha piccole e grandi difficoltà potrà imparare a vivere sempre meglio ogni giorno, con l’aiuto di persone esperte e competenti. La decisione, continua la sindaca, «è stata presa con deliberazione del maggio 2022 della conferenza di servizi del Plus Cagliari 21». Un impegno di 466 mila euro, di cui 267 mila per lavori, 38 mila per forniture, e 7500 in oneri per la sicurezza.

Passato e presente

Si chiude così un’era. L’edificio è dotato di un porticato, tante stanze con spazi piccoli e grandi, un bel giardino. Avrebbe dovuto essere un alloggio per persone della terza età, chiamato “casa dell’anziano”, ma non ha mai avuto questa funzione. Invece è diventato la casa di tre associazioni diverse, per anni. La scorsa estate i primi problemi di stabilità col porticato transennato, mentre il Comune comunicava che i lavori per la sistemazione della struttura sarebbero partiti presto. Qualche disagio per le associazioni, che hanno tutte dovuto trovare una nuova sede, in parte aiutate dal Comune. Infine è stato deciso il nuovo uso della palazzina. I lavori dovrebbero durare circa sei mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA