Una casa per Adelina, Ambra e Augusto 

Adelina, Ambra e Augusto (foto in basso a sinistra) sono tre fratelli di cinque mesi, tutti in attesa di una famiglia. Nati dall’incrocio con un golden retriever, si trovano a Quartu Sant’Elena e sono molto socievoli e affettuosi. Per conoscerli si può contattare il numero 3283661490.

Domenico e Fred (in alto a destra) non restano mai soli, girano sempre in coppia per il rifugio di Gonnosfanadiga nel quale vivono mentre aspettano che qualcuno li scelga e li porti via. Sono di taglia piccola e hanno entrambi un ottimo carattere. Informazioni al numero 3486995817.

Nella foto in basso a destra c’è uno splendido e dolcissimo cagnolino rimasto senza casa. È vaccinato e per adottarlo si può chiamare il 3298277492.

Mici

Infine, c’è la bellissima gattina in alto a sinistra: è figlia di una micia randagia che ha avuto quattro piccoli, solo uno di loro ha trovato casa, mentre gli altri tre – compresa la micetta nella foto – aspettano ancora la persona giusta. Hanno poche settimane e per conoscerli si può chiamare o scrivere al numero 3383938265.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l'indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

