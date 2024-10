Una casa nuova  per la Municipale: «Più sicurezza» 

È stata intitolata a Ignazio Porru la nuova sede della Polizia Municipale di Sanluri inaugurata ieri in via Carlo Felice. Al comandante scomparso 17 anni fa è stato reso omaggio dalle autorità civili e militari, dagli alunni dell’istituto comprensivo, dai parenti e dall’amico, Eliseo Fiorentino, che ha suonato le launeddas, una passione in comune.

Durante il suo intervento, il sindaco, Alberto Urpi, ha evidenziato l’importanza della nuova sede: «Un potenziamento dei servizi pubblici della nostra comunità che si inserisce nel percorso più ampio che da diversi anni ci vede impegnati nel potenziamento dei sistemi di sicurezza. Ringrazio tutti coloro che questa mattina si sono uniti a noi, a partire dagli alunni, futuri cittadini del domani». Un segno di gratitudine è stato espresso dal comandante in carica, Roberto Gallus: «Dal piano terra del Municipio a un caseggiato autonomo, visibile, più ampio, più moderno, più razionale, con spazi idonei al lavoro dei nostri agenti, più facilmente accessibile a tutta la cittadinanza, assicurando una maggiore riservatezza». L’opera è stata completata nei tempi previsti e ha incluso non solo il rifacimento della facciata, ma anche alcuni modesti interventi negli spazi interni, l’implementazione di impianti elettrici, idrico-sanitari, conformi alle più recenti normative e pensati per garantire efficienza energetica e sostenibilità.

