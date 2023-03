«Una casa? No, è un tugurio» 

Un dramma per i due uomini. «Anche perché non ero un vero moroso: in passato, non avevo pagato alcune mensilità. Poi, però, ho sempre versato regolarmente quando dovuto. Purtroppo, con quei pochi soldi che entrano, spesso destinati alle spese mediche di mio fratello, non riuscivo a saldare gli arretrati». Senza una casa, ha fatto l’unica possibile: ha bussato alla porta del sindaco. «Mi ha detto che il Comune aveva a disposizione il denaro per acquistare appartamenti per l’edilizia popolare. In attesa di un alloggio, mi ha indirizzato verso una casa a Sisini».

Senorbì. Lo sfratto è esecutivo ma l’ufficiale giudiziario non si è ancora messo in moto. «I proprietari della casa in cui vivevamo, però, non ci hanno dato alternative: “Dovete andare via entro il 9 ottobre”. Certo, avrei potuto resistere. Ma, in passato, ho avuto problemi con la legge: non potevo rischiare di averne altri». Così, da un giorno all’altro, Ivano Casu, 52 anni, si è ritrovato senza un tetto sopra la testa. Un problema, magari, risolvibile. Se non fosse che Casu, che si mantiene soltanto grazie a 780 euro di reddito di cittadinanza, non è solo: deve occuparsi di Gianfranco, il fratello cinquantacinquenne invalido al novanta per cento, con una lista di problemi medici lunghissima, inchiodato su una sedia a rotelle ma, se non altro, mentalmente lucidissimo.

Il trasferimento

Il tugurio

Arrivati nella frazione hanno scoperto una tremenda verità: quella casa, in realtà, è un autentico tugurio. «Per il quale pago un affitto di duecento euro al mese. Non potevo fare altrimenti, dal momento che, per percepire il reddito di cittadinanza, è necessario presentare un contratto di affitto regolare». Praticamente un salto nel passato, condizioni di vita che, forse, erano considerate inaccettabili già un secolo fa. «Non abbiamo l’acqua corrente», dice mentre indica il punto nel giardino, sotto una tettoia in eternit, che è diventato una sorta di lavanderia: da una parte ci sono le bacinelle destinate agli indumenti, da un’altra quelle che utilizza per pulire le stoviglie. Nonostante una situazione da terzo mondo, c’è grande attenzione verso l’igiene.

I problemi

Difficoltà che, apparentemente, sembrano risolvibili: in fondo, sarebbe sufficiente fare un contratto con Abbanoa. «Solo che non possiamo farlo perché, prima ci sarebbe da rimettere a posto l’impianto idrico». Lavoro mica da poco, visti i tanti tubi “volanti” in cucina (l’unica stanza dignitosa in tutta la casa). «Così, sono costretto ad andare a riempire bottiglie su bottiglie perché con quell’acqua dobbiamo anche lavarci. Come? Mettendola a scaldare nei fornelli. Un’altra spesa visto che consumiamo una bombola al mese». Nella stanza da letto di Ivano il soffitto cade a pezzi, in bagno (per raggiungerlo occorre uscire e attraversare il giardino) i servizi sono soltanto appoggiati. «Ed essendo a piedi, sono imprigionato. A Sisini non c’è niente: ogni volta che serve qualcosa devo fare quattro chilometri a piedi per raggiungere il paese. Per altro, non posso neanche trattenermi tanto perché mio fratello ha spesso bisogno di me. Il sindaco ci ha detto che questa sarebbe stata una situazione provvisoria, promettendoci che entro maggio la situazione si sarebbe risolta. Spero davvero che sia così perché anche noi meritiamo di vivere dignitosamente».

