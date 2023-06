Una casa in dono ai Mamuthones  

La loro storia parte nel 1975, quando tziu Costantino Atzeni con alcuni amici dà forma al primo nucleo di Mamuthones e Issohadores, a Mamoiada. Dopo la sua morte, il gruppo resta tale finché non viene intitolato nel 1979 a Peppino Beccoi, diventando associazione folk nel 1994. Alle uscite in ogni angolo della Sardegna e non solo, si aggiunge un attento lavoro di divulgazione culturale con varie pubblicazioni. Fra queste il volume su maschere e riti locali, in collaborazione col professor Marcello Madau. Per respirare quel richiamo a tradizioni e identità, non può mancare un salto nella storica sede di via Manno, esempio di recupero urbano, sostenuto dai soci. Alla prima ala, di proprietà nel 2022 dopo la fine del comodato ventennale con la famiglia Satta, si aggiunge il recente passaggio del restante edificio. Da aprile anche la parte della famiglia Soddu è dell’associazione. Perfetto compimento di un percorso di sinergia, salutato con soddisfazione dai circa 200 iscritti.

Riconoscenza

«Un grande traguardo - spiega il presidente Enzo Gregu - dopo il comodato d’uso che ci univa ai Satta-Soddu, vediamo una piena autonomia gestionale e nuovi orizzonti. Entrambe le famiglie ci hanno sempre supportato, non solo aprendoci le loro dimore ma permettendoci di fare buona cultura. Ne siamo grati». Concorde Mariella Satta, mamoiadina doc, trapiantata a Sassari. Nipote dei vecchi proprietari, da anni dirigente dell’associazione, racconta quella che è una scelta di cuore: «Sono cresciuta in via Manno con i nonni e mia zia, nella mente scorrono ricordi indelebili. Già vent’anni fa, si sottoscrisse un contratto di gestione, spinti dalla bontà dell’Atzeni e dal suo impegno sociale. Vedere un pezzo della nostra vita a disposizione della collettività ci emoziona».

Altri traguardi

Non solo cultura, ma uno sguardo attento al futuro. I Satta auspicano di donare anche due case del centro storico. Permetterebbe al gruppo di dare forma a un progetto più ampio su ricettività diffusa e altri nobili scopi. «Ragioniamo sul da farsi - dice Satta - ci vorranno i giusti tempi, ma con tutti i parenti ci impegneremo in questa direzione. Sono case che necessitano di interventi di recupero. Vederle in buone mani ci soddisferebbe». Molto fiero Gregu: «Ci reggiamo interamente su risorse nostre e donazioni che arrivano per lo più dai privati. Sapere che la gente crede in noi è motivo di orgoglio».Dagli anni Novanta si collabora anche col Comune che ha concesso la gestione di un terzo edificio, adiacente via Manno. Trovano spazio una mostra fotografica e sale che ospitano pelli, campanacci e altri elementi del look di Mamuthones e Issohadores. «Le associazioni sono la nostra anima - dic e il sindaco Luciano Barone - il lavoro svolto dall’Atzeni è lodevole sotto tutti i punti di vista. Il Comune ha alcune proprietà immobiliari che mette a disposizione di chi va in queste direzioni. La burocrazia è tanta, ma ci impegniamo per potenziare i rapporti con tutti i collettivi».

