Una casa fra le case per i bisognosi  

Promuovere un’adeguata politica abitativa è stata da subito una delle priorità dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sandro Pili. Adesso arrivano due importanti progetti per far fronte all’emergenza e dare risposte ai cittadini in difficoltà temporanea.

Le criticità

Sono sempre più frequenti le persone sole o i nuclei familiari costretti a rivolgersi ai servizi sociali del Comune per denunciare situazioni e problemi che, da senza un sostegno, non riuscirebbero a risolvere. Da qui l’esigenza di intervenire immediatamente per cercare una soluzione alle criticità delle fasce più deboli, spesso in difficoltà per mancanza di lavoro e un reddito certo.

“Casa fra le case”

È il nome del progetto finanziato con 150mila euro con cui il Comune ha acquisito una casa privata che adesso sarà ristrutturata e messa a disposizione di coloro che hanno esigenze di alloggio per una o più notti. «Il nostro obiettivo è venire incontro a situazioni di forte disagio sociale e familiare – commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Andrea Grussu – Un luogo intermedio inteso come spazio non solo morale ma anche fisico di primo intervento per le persone che si trovano, più o meno improvvisamente, fuori dal contesto familiare». Persone che hanno particolari esigenze di sostegno «non solo di tipo materiale per poter credere di nuovo nella vita- aggiunge – Creare quindi una “prima e nuova casa per provare a ricominciare, uno spazio in cui poter portare le proprie cose e avere la sicurezza fondamentale di un appoggio temporaneo in attesa di una nuova indipendenza». Si tratta di una abitazione con cinque camere da letto, servizi igienici, alcuni ambienti comuni come la cucina e altri per la socialità.

Gli appartamenti

L'altro progetto riguarda invece la realizzazione, già avviata, di sette appartamenti per i quali l'amministrazione comunale ha ottenuto un contributo di un milione di euro attraverso il Pnnr. Alloggi che, attraverso un bando, saranno messi a disposizione delle persone più bisognose. «Anche in questo caso intendiamo metterli a disposizione di famiglie con momentanee difficoltà – spiega l’assessore – poi, una volta superata la fase più critica, gli alloggi potranno essere assegnati a coloro che hanno partecipato al bando e sono in graduatoria». Il vicesindaco Grussu sa bene che «si tratta di soluzioni di breve e medio termine nei confronti di una parte minima delle persone in difficoltà, ma è un sostegno nel quale crediamo molto e che può essere di valido supporto a quanto già fa Area per le sue competenze».

