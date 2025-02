Una Casa di comunità vicino all’ospedale 

Una Casa di comunità anche a Isili. Per rivalutare la rete dei servizi territoriali socio-sanitari con la presa in carico del paziente che porti ad interventi preventivi e precoci. È stata così già identificata l’area dove questa struttura sorgerà: esattamente all’interno del cortile dell’ospedale San Giuseppe, proprio di fianco alla rampa di accesso al presidio. Un progetto che verrà attuato grazie ad un finanziamento del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Il Comune

Nell’ultimo Consiglio, l’amministrazione comunale di Isili ha dato il suo benestare alla proposta presentata dall’ufficio tecnico della Asl 8 di Cagliari. Questa iniziativa rientra nel Piano regionale che intende promuovere una riorganizzazione dell’assistenza sanitaria in base alle attuali necessità in fatto di salute e rientra nell’ambito degli interventi finanziati dal Pnrr.

L’assistenza

La Casa di comunità che verrà realizzata ad Isili sarà di tipo “Spoke”, cioè strutturata per erogare servizi di assistenza primaria. Al suo interno operano dunque, attraverso il lavoro di gruppo, i medici di medicina generale in forma associata, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, il personale infermieristico, gli assistenti sociali e gli oss. Una forma di aiuto per i cittadini ma soprattutto una facilitazione per le fasce più deboli per accedere ai servizi sanitari di base. Qui ci sarà anche lo Sportello di unico accesso, oggi attivo all’interno dell’ospedale San Giuseppe e attraverso il quale avverrà la presa in carico del cittadino nella sua globalità.

Le reazioni

«La Casa di comunità», ha detto il sindaco di Isili, Luca Pilia, «è un nuovo investimento sul nostro ospedale che migliorerà l'organizzazione e la razionalizzazione di spazi e servizi. Il potenziamento dell’offerta sanitaria sarà utile a garantire diritti fondamentali e servizi ai cittadini del territorio». L’appoggio al progetto è arrivato anche dal gruppo di minoranza “Insieme per Isili”. «Credo in questo investimento e ho votato a favore – ha detto Ignazio Faedda -: ci permette di migliorare l’assistenza dell’ospedale, di creare spazi perché vi sono dei reparti in sofferenza come l’Oncologia che hanno bisogno di ampliarsi. La creazione di una nuova struttura è un fatto positivo».

Di diverso avviso i consiglieri del gruppo “Impegno per Isili”: voto contrario per l’ex sindaco Salvatore Pala e scelta neutra per il capogruppo Marzo Atzori. «Mi sono astenuto», ha detto, «per il timore di avere delle scatole vuote senza personale e non poterlo gestire a causa della mancanza di medici e infermieri, d’altronde in ospedale vi sono ancora oggi aree inutilizzate».

Scettici dal Comitato “Sanità bene comune”. «Le Case di comunità sono un grande punto interrogativo. Dovrebbero essere gestite dai medici di base», ha detto la portavoce Gabriella Serra, «ma dove sono questi camici bianchi? Tanti paesi ancora oggi sono senza specialisti di base e dove ci sono sono sovraccarichi di lavoro, non c’è la garanzia che funzionino».

