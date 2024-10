Una casa devastata dal fuoco 

Paura per un incendio che ha devastato parte di una casa in via Fra Nicolao. Le fiamme sono state causate da un corto circuito di un congelatore situato in una cucina rustica. Fortunatamente, al momento dell’incendio nessuno era presente nell’abitazione. I proprietari vivono a Cagliari e tornano in paese solo nel fine settimana. A lanciare l’allarme sono stati alcuni abitanti che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche alcuni carabinieri che, insieme ai cittadini, hanno cercato di contenere l’incendio fino all’arrivo di due squadre dei vigili del fuoco da Mandas e Lanusei. L’area è stata transennata e messa in sicurezza, al momento l’immobile è stato dichiarato inagibile. fr. me.)

