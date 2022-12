«Una Casa della salute ogni ventimila sardi» 

«Se tracciamo un primo bilancio di questa parentesi e facciamo parlare i numeri, non le opinioni e le strumentalizzazioni, possiamo dire che la Sardegna è una delle regioni che hanno limitato meglio l’impatto della pandemia, nonché quella che ha stanziato più risorse per aiutare cittadini e imprese. Lo certificano vari soggetti indipendenti, da Bankitalia alla Corte dei conti».

Il tempo non basta mai, per definizione. Ci inseguono le scadenze, le cose da fare: e la fine dell’anno è pure peggio, incombe come una mannaia su ogni nostro ritardo. Vale per la vita delle persone, ma anche per quelle entità inafferrabili che sono le istituzioni; vale per esempio per la Giunta regionale. Mentre sta per iniziare l’ultimo anno del suo mandato, Christian Solinas pensa già ai tempi supplementari: «Questa legislatura, a differenza di tutte le altre, ha una durata limitata. Tutti hanno avuto cinque anni per sviluppare la propria agenda politica: noi invece abbiamo avuto una parentesi di circa due anni e mezzo per via di un evento come la pandemia, che ha costretto tutti i governi del mondo a rivedere i propri programmi».

Infatti sarete giudicati anche su questo.

«Se tracciamo un primo bilancio di questa parentesi e facciamo parlare i numeri, non le opinioni e le strumentalizzazioni, possiamo dire che la Sardegna è una delle regioni che hanno limitato meglio l’impatto della pandemia, nonché quella che ha stanziato più risorse per aiutare cittadini e imprese. Lo certificano vari soggetti indipendenti, da Bankitalia alla Corte dei conti».

Però quelle risorse sono rimaste a lungo non spese.

«Certo, avremmo voluto che la burocrazia fosse più spedita nell’attuare tutti gli stanziamenti. È un grande nodo per tutto il Paese: da quando, con le leggi Bassanini, si è separata la direzione politica dalla direzione burocratica, la politica ha compiti di programmazione generale, ma poi chi gestisce materialmente le risorse, chi firma, è un apparato burocratico. Che nel tempo ha sovrapposto procedure farraginose alla cosiddetta paura della firma, appunto, derivata da una dilatazione delle questioni penalmente rilevanti».

Se non fosse la fine del 2022 ma del 2023, vigilia del voto, quale argomento in più, per la campagna elettorale, vorrebbe ricavare dall’ultimo anno della legislatura?

«Dopo la premessa che ho fatto, credo che, per portare a compimento le tante riforme comunque varate in questi anni, l’attuale formula politica di governo debba poter proseguire il proprio lavoro anche nella prossima legislatura. Il principale argomento sono proprio le riforme già avviate».

E invece quale errore si rimprovera di più?

«Forse avrei dovuto comunicare di più e meglio la grande mole di cose fatte, anziché tenere sempre un profilo squisitamente istituzionale».

La sanità, però, dopo il Covid è in condizioni critiche.

«Non avevamo ereditato la sanità migliore del mondo. Lo studio della Fondazione Gimbe, che colloca la Sardegna all’ultimo posto per la capacità di garantire le prestazioni essenziali, riguarda la situazione fino al 2019, l’anno in cui siamo subentrati. Nonostante la pandemia, abbiamo riformato la governance sanitaria, ripristinando l’articolazione in aziende e superando l’accentramento dell’Ats. Entro i primi giorni del 2023 completeremo il percorso, definendo tutti gli atti aziendali».

Ma nel frattempo i cittadini lamentano disservizi e liste d’attesa lunghissime.

«Tenga presente però che abbiamo anche dovuto reagire alla pandemia: pensi soltanto a cosa è stato aprire i reparti Covid. In più abbiamo dovuto affrontare la mancata copertura del turnover, perpetrata per troppi anni prima di noi. Abbiamo subito bandito concorsi per oltre 1800 figure nel sistema sanitario, poi con le norme speciali sul Covid abbiamo assunto tutti gli specializzandi, tutti i medici, tutto il personale disponibile».

Sembra sempre tutto molto concentrato sulla sanità ospedaliera.

«I nuovi ospedali sono necessari, e possiamo programmarli grazie alla copertura finanziaria totale che deriva dalla firma del più importante accordo sulle entrate mai sottoscritto, quello che ho firmato col Governo nel 2019: perché genera solo vantaggi per la Sardegna e niente costi, a differenza del passato. Riduce di molto il contributo della Regione al risanamento del debito pubblico nazionale, e riconosce 1,6 miliardi di spese per opere rilevanti, tra cui appunto gli ospedali. Nel 2023 conto di portare a compimento il secondo pilastro della riforma, la medicina territoriale».

Come funzionerà?

«La medicina territoriale è fondamentale, perché filtra gli accessi inappropriati agli ospedali, che devono servire per i casi acuti o gli interventi programmabili. Avvicineremo la prestazione sanitaria ai cittadini, specie per le cronicità: anziché portare chi vive nel piccolo paese verso i grandi ospedali, portiamo le cure da lui. Penso ai pazienti diabetici, nefropatici, a chi ha bisogno di terapie oncologiche».

Per fare la dialisi, o la chemioterapia, non servirà andare in ospedale?

«Esistono già percorsi virtuosi di questo tipo sul territorio, ma penso anche allo sviluppo della telemedicina, che consente un monitoraggio dei pazienti nelle Case per la salute che saranno diffuse sul territorio. Qualche giorno fa, a Gavoi, alla presenza dell’assessore Doria c’è stato il primo esperimento di un paziente che, con la telemedicina, veniva controllato nei suoi parametri fondamentali da una casa della salute che può dialogare direttamente con il reparto specialistico ospedaliero».

Resta il problema drammatico della carenza di medici di base e pediatri.

«Dal 2014 al 2019 non erano state bandite le sedi scoperte. Noi le abbiamo bandite tutte, ma ai bandi non partecipano medici a sufficienza, oppure non accettano le periferie o i piccoli paesi. Stiamo cercando di incentivare chi sceglie una sede disagiata, e abbiamo studiato la possibilità di richiamare in servizio alcuni pensionati. Inoltre stiamo pensando di usare diversamente le guardie mediche, in modo che siano presìdi territoriali che sovraintendono a più paesi contemporaneamente».

Cioè una sola guardia medica servirà più centri?

«Se io ho dieci paesi vicini, con tre guardie mediche riesco a gestire turni H24 in una casa della salute baricentrica, che abbia un servizio efficiente di ambulanze o auto medicalizzate per andare a prendere gli anziani o chi non può arrivare da solo alla casa della salute».

Quante saranno, a regime, le case della salute?

«Ce ne sono 15 già attive, 10 in attivazione e 50 programmate con fondi Pnrr. In media, quasi una ogni 20mila abitanti».

Quanto tempo ci vorrà per vederle tutte in attività?

«Diciamo un triennio, ma ne avremo subito 25. Le altre, essendo finanziate dal Pnrr, avranno comunque tempi serrati di spendita delle risorse».

Schiacciamo un altro tasto dolente: la continuità territoriale. La gara non è andata come si sperava.

«È la certificazione di quanto avessimo ragione a difendere con l’Ue un modello di continuità con più frequenze, tariffa unica per tutti e certezza del diritto alla mobilità dei sardi e all’accessibilità dell’Isola. Ma la Commissione europea ha imposto un taglio delle frequenze, una tariffa differenziata, e ha sostenuto che il libero mercato fosse in grado di soddisfare la domanda. La realtà certifica che il libero mercato non è sufficiente».

Che soluzioni proponete?

«La Sardegna deve poter imporre frequenze e tariffe, e lo deve fare col sostegno del Governo e dell’Ue. La nostra battaglia, fin dai primi giorni del 2023, sarà portare questa posizione a Bruxelles. In ambito europeo, per altro, la Sardegna è la promotrice di un’iniziativa di tutte le regioni insulari per richiamare l’Ue a rimuovere gli ostacoli al nostro sviluppo, sia sotto il profilo delle regole sugli aiuti di Stato, sia sui trasporti».

Chi vi partecipa?

«Baleari, Corsica, Malta, Creta e le isole della Croazia. Chiediamo all’Ue di istituire una task force sulle regioni insulari per analizzare le azioni politiche necessarie ad affrontare le disparità territoriali».

Capitolo energia: nella manovra stanziate 70 milioni, ma non andranno ad alleviare i costi delle bollette.

«Agire sulle bollette è un vuoto a perdere: possiamo dare una mano per pagare una bolletta, forse la seconda, poi finiscono le risorse. Noi abbiamo studiato una misura stabile per aiutare cittadini e imprese a realizzare impianti che soddisfino il proprio fabbisogno energetico per sempre. A chi ha un pezzetto di lastrico solare, o la tettoia del posto auto e così via, e può realizzare un piccolo impianto solare, la Regione dà un contributo».

E chi vive in condominio?

«Nei condomìni ci deve essere l’accordo di tutti. Oppure devi avere uno spazio tutto tuo».

Nei balconi si potrà fare?

«Lì subentra la normativa urbanistica o paesaggistica, bisognerà capire se si impatta sulla facciata o no… però adesso, per esempio, si sta andando anche verso i pannelli verticali. Noi cercheremo, per quanto di competenza della Regione, di semplificare il più possibile questi interventi».

Saranno contributi a fondo perduto? E saranno erogati a tutti o in base al reddito?

«Stiamo valutando una quota di abbattimento significativa del costo totale a fondo perduto; una parte invece dovrebbe essere restituita per alimentare un fondo di rotazione, e se questo funziona riusciremo a coprire tutte le richieste. Di certo le prime risorse saranno destinate alle fasce di reddito più deboli».

E per le aziende?

«Anche lì: la pizzeria al taglio che subisce il caro energia per il forno elettrico, o l’autocarrozzeria e così via, potrà usufruire del provvedimento».

Questo riguarda la dinamica microeconomica. E sul fronte della politica energetica in senso ampio?

«Avremo un tavolo con i ministeri competenti per discutere sia del Decreto Sardegna, che abbiamo impugnato e sul quale ci è stata data ragione, sia sulla marea di iniziative per la realizzazione di parchi eolici o fotovoltaici. Come dico da tempo, se la Sardegna deve contribuire ancora a raggiungere gli standard che l’Italia deve garantire sulla riduzione delle emissioni, noi chiediamo di poter programmare dove vengano realizzati gli impianti di energia rinnovabile, e soprattutto quali compensazioni la Sardegna debba avere per l’uso del suo territorio».

Al momento i nostri poteri non ce lo consentono.

«No. Ma noi riteniamo che sia una situazione simile a quella della Basilicata, con le royalties che lo Stato riconosce per le ricerche petrolifere e del gas. Io immagino una società elettrica sarda che possa incamerare royalties di quel tipo, in termini di stock di energia da utilizzare per abbattere i costi per tutti».

Sarebbe una società a capitale interamente pubblico?

«Sì, e gestirebbe royalties provenienti da chi investe nelle rinnovabili, che la Regione potrebbe poi destinare alle politiche attive: per esempio abbattendo i costi energetici dell’industria, o riducendoli per tutta la popolazione, o azzerandoli nei piccoli Comuni per arginare lo spopolamento».

Non è un’Enel sarda, perché non produrrebbe energia.

«Esatto, gestirebbe solo gli stock. Esempio: se chi produce 10 megawatt deve versare il 5% alla Regione, lo gestisce questa società in house per poi contrattare al meglio e rivenderlo, oppure contrattare con i diversi soggetti gestori».

Servirebbero strutture per l’accumulo dell’energia?

«No, sarebbe una società leggerissima, titolare in astratto di quel surplus di energia ricevuto da chi la produce».

Quindi è cosa ben diversa dal caso delle batterie di accumulo a Portoscuso contro cui lei si è schierato.

«Quello è un altro tema: se l’Italia deve chiudere un certo numero di centrali a carbone per sostituirle con parchi eolici e fotovoltaici, la grande differenza è che l’energia prodotta col carbone è stabile e programmabile, l’altra no. Ma le batterie di accumulo hanno un’emivita ancora breve, vanno smaltite spesso, e dentro hanno litio, cobalto... sono altamente inquinanti».

Anche sull’eolico offshore la Giunta resta contraria?

«La Sardegna ha un brand riconoscibile nel mondo per la sua qualità ambientale e paesaggistica. Si fanno barricate contro chi sostituisce una persiana in centro storico e poi invece permettiamo di modificare lo skyline, il paesaggio della Sardegna con ingombranti cattedrali postmoderne? E in ogni caso, se uno viene a fare business utilizzando le nostre risorse naturali, è logico capire se l’Isola avrà un ritorno».

Il fatto che Algeria e Germania riparlino del Galsi è interessante per la Regione?

«Per ora sappiamo solo quello che si legge sulla stampa. Il gas è un’energia di transizione, da valutare in termini di costi e benefici relativi al tempo per cui si userà. Se la Germania, dove i Verdi incidono molto, parla di una simile infrastruttura, deduco che si pensa a un utilizzo del gas per vari decenni ancora. Per noi sarebbe un’opzione da valutare con attenzione, anche per la possibilità di avere una connessione fisica con la penisola utilizzabile, in futuro, in vari modi».

Sono temi che riguardano il rapporto Regione-Governo: la sensazione è che ora ci sia più sintonia rispetto all'era Draghi, è così?

«Siamo abituati a dover conquistare sempre tutto, a prescindere dal colore politico dei governi. Però registriamo oggettivamente un clima mutato. Un esempio su tutti: sta calando il contenzioso costituzionale, dopo i rigurgiti neo centralisti dei governi precedenti, che comprimevano spazi di autonomia consolidati. Sull’urbanistica, la stessa norma approvata in altre regioni non è stata impugnata, la nostra sì. Non un bell’esempio di leale collaborazione».

Si apre la strada a nuove competenze regionali?

«Con questo governo e questa maggioranza speriamo di chiarire in maniera definitiva il perimetro delle rispettive competenze su varie materie, e di apportare significative riforme allo Statuto. Specie sui temi della lingua e della cultura sarda, senza trascurare l’obiettivo storico della regionalizzazione delle sovrintendenze, per tutelare meglio il grande patrimonio archeologico, e non solo, dell’Isola».

